Regierung verschärft Spionagegesetz

Wien - Die Regierung hat sich auf eine Verschärfung der Spionage-Gesetzgebung geeinigt. Laut dem nun in Begutachtung gehenden Gesetz soll nicht mehr nur Spionage gegen die Interessen Österreichs, sondern auch Spionage gegen die Interessen internationaler Organisationen strafbar sein. Zudem werde der Strafrahmen angehoben. Grund für die Novelle ist eine verschärfte Bedrohungslage, erklärten Regierungsmitglieder vor dem Ministerrat am Mittwoch.

Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi gehen weiter

Abu Dhabi/Brüssel - In Abu Dhabi hat der zweite Verhandlungstag zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew unter US-Vermittlung begonnen. Zuerst gebe es ein Dreier-Gespräch der Delegationen aus der Ukraine, den USA und Russland, teilte der ukrainische Verhandlungsführer und Auslandsgeheimdienstchef Umjerow auf der Onlineplattform Telegram mit. Danach werde die ukrainische Delegation europäische Partner treffen. Die russische Delegation wird hingegen keinen Kontakt zu europäischen Vertretern haben.

Bis September 13 Prozent mehr Einbürgerungen

Wien - In den ersten neun Monaten diesen Jahres ist 19.930 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen worden. Das sind 13 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2025, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Einen Rückgang um 15 Prozent gab es bei den Verleihungen der Staatsbürgerschaft an Verfolgte des Nationalsozialismus, bzw. deren Nachkommen.

Verleumdungsklage Trumps gegen die BBC zugelassen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die BBC wegen Verleumdung in einer Trump-Dokumentation auf Entschädigung in Milliardenhöhe verklagt - ein US-Bundesrichter hat die Klage nun zugelassen. Richter Jeffrey T. Kuntz aus Florida wies einen Antrag der britischen Rundfunkanstalt auf Abweisung der Klage am Dienstag ab und ebnete damit den Weg für einen Fortgang des Verfahrens. Eine zweite Klage Trumps wegen Verstößen gegen das Verbraucherschutzgesetz von Florida wies er allerdings ab.

Baby überlebte in USA 24 Stunden in vergrabener Hundebox

Lexington (South Carolina) - Ein elf Monate altes Baby ist im US-Bundesstaat South Carolina lebendig aus einer rund 24 Stunden vergraben gewesenen Hundebox gerettet worden. Ein Team aus knapp 100 Einsatzkräften fand die im Waldboden vergrabene Transportbox mit dem Säugling am Dienstagnachmittag nach einer groß angelegten Suchaktion, teilte Jay Koon, Sheriff des Bezirks Lexington County, mit. Die Behörden ermittelten mit der örtlichen Staatsanwaltschaft gegen den Vater des Kindes, hieß es.

Nvidia-Aktie auf tiefstem Stand seit März

Santa Clara (Kalifornien)/Peking/Taipeh - Die Sorge vor einer Führungskrise bei Nvidia hat die Aktie des US-Chipkonzerns weiter unter Druck gesetzt. Grund ist die Affäre von Konzernchef Jensen Huang mit einer Frau, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. Die Aktie verlor am Dienstag weitere 5,5 Prozent und fiel mit 168,8 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit März. Vor einer Woche waren es noch 206,7 Dollar. Der Börsenwert nahm damit von fünf auf vier Billionen Dollar ab.

US-Repräsentantenhaus stoppt Amtsenthebung gegen Hegseth

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat ein drohendes Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth abgewendet. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag (Ortszeit) mit 211 zu 204 Stimmen dafür, die Vorwürfe an den Justizausschuss zu verweisen. Da das Gremium von den Republikanern kontrolliert wird, ist der Vorstoß damit faktisch gestoppt. Eingebracht worden war die Resolution von dem republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky.

Begutachtung der Wehrpflichtreform endet am Donnerstag

Wien - Die Verhandlungen zur Wehrpflichtreform dürften nach der Begutachtung wieder an Fahrt aufnehmen. Am Donnerstag läuft die Frist für die Abgabe von Stellungnahmen zum Regierungsentwurf ab. Tags darauf treffen sich die Grünen mit den Regierungsfraktionen. Ob diese jedoch die in Teilen nötige Zweidrittelmehrheit sichern werden, war vorerst nicht absehbar. Die FPÖ hatte sich diesbezüglich mehr oder weniger bereits vor einem Monat aus den Verhandlungen genommen.

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red