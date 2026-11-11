EU-Kommission will Verbraucherschutz im Internet stärken

Brüssel/EU-weit - Geht es nach der EU-Kommission, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig Abonnements im Internet leichter kündigen können. Daneben will die Brüsseler Behörde die Verbraucherrechte auch beim Ticketverkauf, dem Onlineshopping oder beim Gaming stärken und gegen Tricks von Unternehmen vorgehen. "Wir gehen gegen unlauterere Praktiken vor, um Verbrauchern Wahlmöglichkeit zu geben", sagte Vizekommissionspräsidentin Henna Virkkunen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Polizei befreite in Auto gezerrte Steirerin

Thörl/Wien - Polizeikräfte in der Steiermark haben am Dienstag eine in ein Auto gezerrte Frau nach einer Alarmfahndung aus einer "Gewaltlage" bei ihrem 38-jährigen Langzeit-on-off-Partner befreit. Der Mann hatte die Steirerin bei einem Freund von ihr ausfindig gemacht und sie in seinen Wagen gezogen. Er fuhr mit ihr davon, konnte aber wenig später von der Polizei ausgeforscht werden. Die Frau dürfte er geschlagen und bedroht haben. Sie erlitt leichte Verletzungen, hieß es am Mittwoch.

Kreml: Gefangenenaustausch mit Ukraine vereinbart

Abu Dhabi/Brüssel - Moskau und Kiew haben bei den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi nach russischen Angaben einen neuen großen Gefangenenaustausch vereinbart. Über die Zahl der Gefangenen und den Ablauf werde später informiert, sagte Verhandlungsführer Wladimir Medinski bei einer Pressekonferenz im Anschluss. Der russische Generalstab sprach von mehr als 1.000 Gefangenen, die in den kommenden zwei, drei Wochen von jeder Seite übergeben werden sollen.

Regierung verschärft Spionagegesetz

Wien - Die Regierung hat sich auf eine Verschärfung der Spionage-Gesetzgebung geeinigt. Laut dem nun in Begutachtung gehenden Gesetz soll nicht mehr nur Spionage gegen die Interessen Österreichs, sondern auch Spionage gegen die Interessen internationaler Organisationen strafbar sein. Zudem werden Strafrahmen angehoben. Grund für die Novelle ist eine verschärfte Bedrohungslage, erklärten Regierungsmitglieder vor dem Ministerrat am Mittwoch.

Gesetz für Rüstungsexporte im Ministerrat auf Weg gebracht

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch in der Ministerratssitzung das lange geplante neue Sicherheitsexportgesetz auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Ausfuhr von Sicherheits- und Rüstungsprodukten zu erleichtern. Man dürfe einen "Milliardenmarkt vor unserer Haustür" nicht liegen lassen, wenn man Österreich als Industrieland stärken will, sagte dazu Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) nach der Regierungssitzung. "Wenn Europa bestellt, soll Österreich liefern."

Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder

Wien/Graz - Die Barmherzigen Brüder sind mit dem Vorwurf konfrontiert, ihren eigenen Krankenhäusern in Österreich Medikamente mit exorbitanten Aufschlägen verkauft und sich dadurch möglicherweise Steuer- bzw. Sozialversicherungsgeld in Millionenhöhe erschlichen zu haben. Einen entsprechenden Bericht veröffentlichte das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Mittwoch online. Der Orden wies die Vorwürfe in einer Aussendung zurück.

Konsumausgaben im Handel stagnieren - Online-Anteil sinkt

Wien - Die inflationsbereinigten Haushaltsausgaben im Einzelhandel werden heuer laut Prognose um 0,3 Prozent leicht steigen, der Anteil der Online-Ausgaben soll um 0,2 Prozentpunkte auf 12,3 Prozent sinken. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Schätzung des Marktforschungsunternehmens Kreutzer Fischer & Partner für den Handelsverband. Höhere Kosten für Wohnen und Energie sowie ein skeptischer Blick in die Zukunft würden die Kauflust der Konsumentinnen und Konsumenten bremsen.

Zahl der Ebola-Fälle in DR Kongo auf über 11.000 gestiegen

Kinshasa - Bei der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Infektionsfälle auf mehr als 11.000 angewachsen. Es seien bereits 11.042 Fälle gemeldet worden, erklärte am Mittwoch das Nationale Gesundheitsinstitut des zentralafrikanischen Landes. Die Zahl der Todesopfer sei auf 5.387 gestiegen. Knapp 3.000 Betroffene gelten inzwischen als genesen. Es handelt sich mittlerweile um die schlimmste Ebola-Epidemie in der Geschichte des zentralafrikanischen Landes.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red