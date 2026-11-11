Kiew fordert Beteiligung Europas an Friedensgesprächen

Abu Dhabi/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Vertreter Russlands und der Ukraine haben am Mittwoch in Abu Dhabi unter US-Vermittlung über eine Friedenslösung für den Ukrainekrieg gesprochen. Im Anschluss forderte der ukrainische Präsident Selenskyj eine europäische Beteiligung an den Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Die USA sollten Druck auf die Regierung in Moskau ausüben, betonte er auf der Onlineplattform X. Die Ukraine wolle den Krieg so schnell wie möglich mit einem würdigen Frieden beenden.

Regierung verschärft Spionagegesetz

Wien - Die Regierung hat sich auf eine Verschärfung der Spionage-Gesetzgebung geeinigt. Laut dem nun in Begutachtung gehenden Gesetz soll nicht mehr nur Spionage gegen die Interessen Österreichs, sondern auch Spionage gegen die Interessen internationaler Organisationen strafbar sein. Zudem werden Strafrahmen angehoben. Grund für die Novelle ist eine verschärfte Bedrohungslage, erklärten Regierungsmitglieder vor dem Ministerrat am Mittwoch.

EU-Kommission will Verbraucherschutz im Internet stärken

Brüssel/EU-weit - Geht es nach der EU-Kommission, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig Abonnements im Internet leichter kündigen können. Daneben will die Brüsseler Behörde die Verbraucherrechte auch beim Ticketverkauf, dem Onlineshopping oder beim Gaming stärken und gegen Tricks von Unternehmen vorgehen. "Wir gehen gegen unlauterere Praktiken vor, um Verbrauchern Wahlmöglichkeit zu geben", sagte Vizekommissionspräsidentin Henna Virkkunen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Bombendrohungen an Hunderten Schulen in Italien

Rom/Belfast/Edinburgh - Eine anonyme Bombendrohung hat am Mittwoch an rund 6.300 Schulen der 7.476 öffentlichen Schulen in Italien Alarm ausgelöst. Dies berichtete der italienische Bildungsminister Giuseppe Valditara. Betroffen waren Bildungseinrichtungen in mehreren Städten. Schüler und Schulpersonal wurden vorsorglich evakuiert. Polizeikräfte durchsuchten die Gebäude nach möglichen Sprengsätzen. Droh-Mails an Schulen gab es auch in Nordirland und Schottland.

Burschen schlugen 64-Jährigen nieder

Bregenz - Ein 13- und ein 15-Jähriger, beide amtsbekannt, haben in Rankweil (Bez. Feldkirch) versucht, einen 64-Jährigen auszurauben, und diesen dabei an Kopf und Oberkörper verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, schlugen die Burschen den Mann vergangenen Dienstag zu Boden und ließen erst von ihm ab, als sich ein Auto näherte. Der 15-Jährige wurde verhaftet, der 13-Jährige, dem unter anderem auch ein schwerer Raub Ende Oktober angelastet wird, seinen Eltern übergeben.

Bis 2040 sollen fünf Wissenschaftsregionen entstehen

Wien - Bis 2035 sollen in Österreich drei Wissenschaftsregionen entstehen, zwei weitere sollen bis 2040 dazukommen. Dieses Ziel wird in der Hochschulstrategie formuliert, für die das Wissenschaftsministerium nun einen Entwurf vorgelegt hat. In solchen Regionen sollen sich Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen koordinieren und bestimmte Zuständigkeiten bzw. eventuell Zusammenlegungen entwickeln. Konkrete Vorschläge für Fusionen sind im Entwurf nicht enthalten.

Impfen in Apotheken in Begutachtungskritik

Wien - Für das geplante Impfen in Apotheken ist am Mittwoch die Begutachtungsfrist abgelaufen. Die Stellungnahmen bewegten sich entlang der bekannten Argumentationslinien: Ärzte großteils dagegen, Apotheker dafür. Anregungen gab es darüber hinaus zur genauen Ausgestaltung der Regelungen, von den kommenden Verordnungen bis zur Ausgestaltung der Impfräume. Kritik setzte es am Handwerklichen des verantwortlichen Gesundheitsressorts sowie an der ultrakurzen Frist zur Begutachtung.

OeNB mahnt Banken zum Abbau notleidender Kredite

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) mahnt die Banken, ihre Bestände an notleidenden Krediten (non-performing loans/NPL) "konsequent" abzubauen. Die Kreditqualität habe sich zwar mit einer NPL-Quote von knapp unter 3 Prozent stabilisiert und das Kreditgeschäft wachse, der absolute NPL-Bestand lege jedoch zu. "Das bedeutet, dass trotz einer insgesamt stabilen Quote weiterhin zusätzliche Risiken in den Kreditportfolios der Banken bestehen", schreibt die Nationalbank.

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red