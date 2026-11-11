Regierung verschärft Spionagegesetz

Wien - Die Regierung hat sich auf eine Verschärfung der Spionage-Gesetzgebung geeinigt. Laut dem nun in Begutachtung gehenden Gesetz soll nicht mehr nur Spionage gegen die Interessen Österreichs, sondern auch Spionage gegen die Interessen internationaler Organisationen strafbar sein. Zudem werden Strafrahmen angehoben. Grund für die Novelle ist eine verschärfte Bedrohungslage, erklärten Regierungsmitglieder vor dem Ministerrat am Mittwoch.

EU-Kommission will Verbraucherschutz im Internet stärken

Brüssel/EU-weit - Geht es nach der EU-Kommission, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig Abonnements im Internet leichter kündigen können. Daneben will die Brüsseler Behörde die Verbraucherrechte auch beim Ticketverkauf, dem Onlineshopping oder beim Gaming stärken und gegen Tricks von Unternehmen vorgehen. "Wir gehen gegen unlauterere Praktiken vor, um Verbrauchern Wahlmöglichkeit zu geben", sagte Vizekommissionspräsidentin Henna Virkkunen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Papst beendet Argentinien-Besuch

Lima/Buenos Aires - Zum Abschluss seines Besuchs in Argentinien hat Papst Leo XIV. am Mittwoch mit mehreren Hunderttausend Teilnehmern einen Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. Dabei würdigte er im Marien-Wallfahrtsort Luj�n nahe der Hauptstadt Buenos Aires seinen im vergangenen Jahr verstorbenen argentinischen Vorgänger Franziskus. Die örtlichen Behörden zählten nach Angaben des Vatikans insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen auf den Straßen. Danach reist Leo nach Peru weiter.

Bombendrohungen an Hunderten Schulen in Italien

Rom/Belfast/Edinburgh - Eine anonyme Bombendrohung hat am Mittwoch an rund 6.300 Schulen der 7.476 öffentlichen Schulen in Italien Alarm ausgelöst. Dies berichtete der italienische Bildungsminister Giuseppe Valditara. Betroffen waren Bildungseinrichtungen in mehreren Städten. Schüler und Schulpersonal wurden vorsorglich evakuiert. Polizeikräfte durchsuchten die Gebäude nach möglichen Sprengsätzen. Droh-Mails an Schulen gab es auch in Nordirland und Schottland.

Burschen schlugen 64-Jährigen nieder

Bregenz - Ein 13- und ein 15-Jähriger, beide amtsbekannt, haben in Rankweil (Bez. Feldkirch) versucht, einen 64-Jährigen auszurauben, und diesen dabei an Kopf und Oberkörper verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, schlugen die Burschen den Mann vergangenen Dienstag zu Boden und ließen erst von ihm ab, als sich ein Auto näherte. Der 15-Jährige wurde verhaftet, der 13-Jährige, dem unter anderem auch ein schwerer Raub Ende Oktober angelastet wird, seinen Eltern übergeben.

Flyeraktion der Identitären bei Gymnasien sorgt für Kritik

Wien - Scharfe Kritik seitens der Regierung hat eine Aktion der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften "Identitären" vor mehreren Wiener Schulen nach sich gezogen. Mitglieder der Bewegung verteilten laut einem "Profil"-Bericht vor Gymnasien in Wien-Hietzing und in Wien-Floridsdorf Flyer und veröffentlichten die Aktion in sozialen Medien. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verwies am Mittwoch darauf, dass Aktionen wie diese unter Beobachtung stünden.

Bis 2040 sollen fünf Wissenschaftsregionen entstehen

Wien - Bis 2035 sollen in Österreich drei Wissenschaftsregionen entstehen, zwei weitere sollen bis 2040 dazukommen. Dieses Ziel wird in der Hochschulstrategie formuliert, für die das Wissenschaftsministerium nun einen Entwurf vorgelegt hat. In solchen Regionen sollen sich Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen koordinieren und bestimmte Zuständigkeiten bzw. eventuell Zusammenlegungen entwickeln. Konkrete Vorschläge für Fusionen sind im Entwurf nicht enthalten.

Impfen in Apotheken in Begutachtungskritik

Wien - Für das geplante Impfen in Apotheken ist am Mittwoch die Begutachtungsfrist abgelaufen. Die Stellungnahmen bewegten sich entlang der bekannten Argumentationslinien: Ärzte großteils dagegen, Apotheker dafür. Anregungen gab es darüber hinaus zur genauen Ausgestaltung der Regelungen, von den kommenden Verordnungen bis zur Ausgestaltung der Impfräume. Kritik setzte es am Handwerklichen des verantwortlichen Gesundheitsressorts sowie an der ultrakurzen Frist zur Begutachtung.

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red