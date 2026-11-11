Ukraine-Gipfel in Abu Dhabi ohne großen Durchbruch beendet

Abu Dhabi/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die zweitägigen Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi sind am Mittwoch ohne großen Durchbruch beendet worden. Eine wesentliche Einigung Richtung Frieden wurde nicht erzielt. Es gibt weder ein Ende der gegenseitigen Angriffe noch einen Waffenstillstand. Was es aber gibt, ist ein Gefangenenaustausch. Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über den Austausch von 1.000 bis 1.500 Gefangenen informierte, sprach der russische Generalstab von mehr als 1.000 Kriegsgefangenen.

Regierung verschärft Spionagegesetz

Wien - Die Regierung hat sich auf eine Verschärfung der Spionage-Gesetzgebung geeinigt. Laut dem nun in Begutachtung gehenden Gesetz soll nicht mehr nur Spionage gegen die Interessen Österreichs, sondern auch Spionage gegen die Interessen internationaler Organisationen strafbar sein. Zudem werden Strafrahmen angehoben. Grund für die Novelle ist eine verschärfte Bedrohungslage, erklärten Regierungsmitglieder vor dem Ministerrat am Mittwoch.

Mehr als drei Millionen bei Papst-Messe in Argentinien

Lima/Buenos Aires - Zum Abschluss seines Besuchs in Argentinien hat Papst Leo XIV. die bisher größte Messe seines Pontifikats gefeiert. Mehr als drei Millionen Menschen versammelten sich nach Behördenangaben am Mittwoch zu einer Freiluftmesse vor der Basilika in Luj�n, dem bedeutendsten katholischen Wallfahrtsort in dem südamerikanischen Land. "Danke, Leo", riefen die Gläubigen dem Oberhaupt der Katholiken zu. Mittwochabend wollte der Papst dann in seine frühere Wahlheimat Peru weiterreisen.

COP31 - Guterres warnt vor Weg "garantierter Zerstörung"

Antalya - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat auf der Klimakonferenz (COP31) eindringlich zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Erderwärmung und einer Abkehr von fossilen Energieträgern aufgerufen. "Die brutale Wahrheit ist, dass uns die Klimakrise davonläuft. Das ist der Weg in die gegenseitige, garantierte Zerstörung", sagte er am Mittwoch auf der COP31 im türkischen Antalya. Und auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach in seiner Rede die Fossilen an.

Kartellverfahren - Murauer-Chef sieht Brau-Union-Übermacht

Wien/Linz - Im Brau-Union-Kartellverfahren berichtete Murauer-Chef Josef Rieberer am Mittwochnachmittag als Zeuge über die Übermacht des Gösser-Mutterkonzerns und die schwierige Suche nach Getränkehändler-Logistikpartnern. Der Marktanteil der Brau Union liege in Österreich bei rund 60 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren hätten viele Getränkelieferanten eine Partnerschaft mit Murauer abgelehnt und unter anderem auf ihre laufenden Geschäftsbeziehungen verwiesen, sagte Rieberer.

Russischer Botschafter in den USA "plötzlich" gestorben

Washington/Moskau - Der russische Botschafter in den USA, Alexander Dartschijew, ist nach Angaben der Regierung in Moskau im Alter von 66 Jahren gestorben. Der Diplomat sei "plötzlich" verstorben, teilte das russische Außenministerium am Mittwoch mit, ohne weitere Angaben zur Todesursache zu machen. Das Ministerium würdigte Dartschijew als "herausragenden Diplomaten" und "brillanten USA-Experten". Dartschijew hatte den Botschafterposten in Washington im März 2025 angetreten.

Netanyahu: US-Militärhilfe soll schrittweise auslaufen

Jerusalem/Washington - Nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Milliarden-Militärhilfe für Israel bereits zum Jahresende einzustellen, spricht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu von einem schrittweisen Ausstieg. Israel sei wirtschaftlich stark genug, um auch ohne die US-Militärhilfe auszukommen, hieß es in einer Mitteilung von Netanyahus Büro. Einen konkreten Zeitrahmen nannte Netanyahu dabei nicht.

Hunderttausende beim "Unabhängigkeitsmarsch" in Warschau

Warschau/Krakau (Krakow) - Am alljährlichen "Unabhängigkeitsmarsch" durch die Innenstadt von Warschau haben am Mittwoch nach Angaben der Organisatoren mehrere Hunderttausend Menschen teilgenommen. Über ihren Köpfen waren Fahnen und Rauchschwaden in den weiß-roten Nationalfarben Polens zu sehen. In vorderster Reihe lief der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki mit. Der Marsch fand nur wenige Tage nach dem tödlichen Anschlag von Krakau statt, der das Land erschütterte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red