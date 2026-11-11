US-Gesandte besuchen Moskau und Dublin

Washington/Moskau/Dublin - Nach den Gesprächen in Abu Dhabi reisen die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff nach eigenen Angaben am Donnerstag nach Moskau. Dort soll ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfinden. Geplant sei "eine Bestandsaufnahme" des in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch Besprochenen. Darüber hinaus wollen sie mit Putin darüber sprechen, "ob wir die Europäer zu dem Format dazubekommen", sagte Kushner. Danach geht es für die beiden weiter nach Dublin.

Prozess um Tötung von 38-Jähriger startet in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - In Wiener Neustadt steht ab Donnerstag ein 47-Jähriger im Zusammenhang mit der Tötung einer 38-Jährigen am Ostersonntag in Sooß (Bezirk Baden) in einem Mordprozess vor Gericht. Der Ehemann, von dem die Frau sich getrennt hatte, soll auf die vierfache Mutter geschossen und mit einem Schraubenzieher auf sie eingestochen haben. Als Beitragstäter gilt ein 45-Jähriger, der dem Hauptangeklagten die Pistole verkauft haben soll. Ein zweiter Prozesstag ist für 17. November anberaumt.

Medien: Laut Datenleak mehr als 400.000 Russen gefallen

Wien/Moskau - Im seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg sollen mittlerweile mehr als 400.000 Russen ums Leben gekommen sein. Wie der "Guardian" am Montag berichtete, legen das durchgesickerte Daten der staatlichen Statistikbehörde Rosstat zu Sterbeurkunden nahe, die von der mit der belarussischen Opposition verbundenen Hackergruppe "Cyber Partisans" und dem ukrainischen Hacker-Kollektiv "Silent Crow" beschafft wurden. Die Informationen wurden dann an diverse Medien übermittelt.

Mehr als drei Millionen bei Papst-Messe in Argentinien

Lima/Buenos Aires - Zum Abschluss seines Besuchs in Argentinien hat Papst Leo XIV. die bisher größte Messe seines Pontifikats gefeiert. Mehr als drei Millionen Menschen versammelten sich nach Behördenangaben am Mittwoch zu einer Freiluftmesse vor der Basilika in Luj�n, dem bedeutendsten katholischen Wallfahrtsort in dem südamerikanischen Land. "Danke, Leo", riefen die Gläubigen dem Oberhaupt der Katholiken zu. Mittwochabend wollte der Papst dann in seine frühere Wahlheimat Peru weiterreisen.

Begutachtung der Wehrpflichtreform endet am Donnerstag

Wien - Die Verhandlungen zur Wehrpflichtreform dürften nach der Begutachtung wieder an Fahrt aufnehmen. Am Donnerstag läuft die Frist für die Abgabe von Stellungnahmen zum Regierungsentwurf ab. Tags darauf treffen sich die Grünen mit den Regierungsfraktionen. Ob diese jedoch die in Teilen nötige Zweidrittelmehrheit sichern werden, war vorerst nicht absehbar. Die FPÖ hatte sich diesbezüglich mehr oder weniger bereits vor einem Monat aus den Verhandlungen genommen.

COP31 - Guterres warnt vor Weg "garantierter Zerstörung"

Antalya - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat auf der Klimakonferenz (COP31) eindringlich zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Erderwärmung und einer Abkehr von fossilen Energieträgern aufgerufen. "Die brutale Wahrheit ist, dass uns die Klimakrise davonläuft. Das ist der Weg in die gegenseitige, garantierte Zerstörung", sagte er am Mittwoch auf der COP31 im türkischen Antalya. Und auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach in seiner Rede die Fossilen an.

Massenproteste gegen Wohnkrise kurz vor Neuwahl in Spanien

Madrid - Zum Abschluss eines Generalstreiks haben Zehntausende Menschen in zahlreichen Städten Spaniens gegen die Wohnungskrise demonstriert. In Madrid zählten die Behörden rund 120.000 Demonstranten. Die Mieterorganisationen, die zum Protest aufgerufen hatten, bezifferten die Teilnehmerzahl auf rund 600.000. In Barcelona schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf 55.000. Der erste ganztägige Generalstreik seit 14 Jahren fand zweieinhalb Wochen vor den Parlamentswahlen statt.

Personalwechsel bei ÖVP und SPÖ Oberösterreich im Landtag

Linz - Der oberösterreichische Landtag segnet am Donnerstag die Personalrochaden bei ÖVP und SPÖ formal ab. Zu Beginn steht die Wahl von Sabine Engleitner-Neu (SPÖ) als Dritte Landtagspräsidentin an. Dann wird Christiane Frauscher zum neuen Regierungsmitglied der ÖVP gewählt, bevor sie als Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Sport angelobt wird. ÖVP und FPÖ haben einen Initiativantrag angekündigt, die Parteien- und Klubförderung im Wahljahr 2027 nicht zu valorisieren.

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red