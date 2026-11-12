US-Gesandte besuchen Moskau und Dublin

Washington/Moskau/Dublin - Nach den Gesprächen in Abu Dhabi reisen die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff nach eigenen Angaben am Donnerstag nach Moskau. Dort soll ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfinden. Geplant sei "eine Bestandsaufnahme" des in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch Besprochenen. Darüber hinaus wollen sie mit Putin darüber sprechen, "ob wir die Europäer zu dem Format dazubekommen", sagte Kushner. Danach geht es für die beiden weiter nach Dublin.

Demokrat Colom holt Senatssitz in Mississippi

Jackson (Mississippi) - Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom siegte im Rennen gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete. Colom wird der erste schwarze Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts sein.

Papst zurück in zweiter Heimat Peru

Lima - Bei der Rückkehr in seine zweite Heimat Peru hat Papst Leo XIV. die zerstrittenen politischen Lager des südamerikanischen Landes zum Dialog aufgefordert. Zahlreiche Probleme ließen sich für die Bevölkerung "am besten durch Dialog und Zusammenarbeit lösen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach seiner Ankunft in der Hauptstadt Lima. Der gebürtige US-Amerikaner hatte vor seiner Wahl zum Papst zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in Peru gelebt.

Migranten in Mexiko hofft auf neue US-Einwanderungspolitik

Washington - Angetrieben von der Hoffnung auf eine liberalere US-Einwanderungspolitik sind am Mittwoch mehr als tausend Migranten in einer Karawane durch den Süden Mexikos nach Norden Richtung US-Grenze gezogen. Der jüngste Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen hat bei ihnen die Erwartung geweckt, dass die Einwanderungsgesetze der USA gelockert werden könnten. Die Gruppe von etwa 1.500 Menschen war am Dienstag in der Stadt Tapachula nahe der Grenze zu Guatemala aufgebrochen.

Iran droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte auch in Europa

Teheran/Washington - Der Iran hat für den Fall neuer US-Angriffe mit Angriffen auf US-amerikanische Militärstützpunkte auch in Europa gedroht. "Wenn amerikanische Flugzeuge von einem amerikanischen Militärstützpunkt starten, um den Iran zu bombardieren, werden wir auch diesen Stützpunkt angreifen - selbst wenn er in einem europäischen Land oder einer anderen weit entfernten Region liegt", sagte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Mohsen Rezaei, in einem TV-Interview.

Begutachtung der Wehrpflichtreform endet am Donnerstag

Wien - Die Verhandlungen zur Wehrpflichtreform dürften nach der Begutachtung wieder an Fahrt aufnehmen. Am Donnerstag läuft die Frist für die Abgabe von Stellungnahmen zum Regierungsentwurf ab. Tags darauf treffen sich die Grünen mit den Regierungsfraktionen. Ob diese jedoch die in Teilen nötige Zweidrittelmehrheit sichern werden, war vorerst nicht absehbar. Die FPÖ hatte sich diesbezüglich mehr oder weniger bereits vor einem Monat aus den Verhandlungen genommen.

Massenproteste gegen Wohnkrise kurz vor Neuwahl in Spanien

Madrid - Zum Abschluss eines Generalstreiks haben Zehntausende Menschen in zahlreichen Städten Spaniens gegen die Wohnungskrise demonstriert. In Madrid zählten die Behörden rund 120.000 Demonstranten. Die Mieterorganisationen, die zum Protest aufgerufen hatten, bezifferten die Teilnehmerzahl auf rund 600.000. In Barcelona schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf 55.000. Der erste ganztägige Generalstreik seit 14 Jahren fand zweieinhalb Wochen vor den Parlamentswahlen statt.

COP31 - Guterres warnt vor Weg "garantierter Zerstörung"

Antalya - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat auf der Klimakonferenz (COP31) eindringlich zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Erderwärmung und einer Abkehr von fossilen Energieträgern aufgerufen. "Die brutale Wahrheit ist, dass uns die Klimakrise davonläuft. Das ist der Weg in die gegenseitige, garantierte Zerstörung", sagte er am Mittwoch auf der COP31 im türkischen Antalya. Und auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach in seiner Rede die Fossilen an.

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red