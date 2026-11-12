US-Gesandte zu Gesprächen mit Putin in Moskau eingetroffen

Washington/Moskau/Dublin - Die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff sind zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eingetroffen. Putins Sonderbeauftragter Kirill Dmitrijew empfing die US-Delegation am Donnerstag am Flughafen. Die Reise folgt auf zweitägige Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi, die am Mittwoch zu Ende gingen. Geplant sei in Moskau laut Kushner "eine Bestandsaufnahme" des in Abu Dhabi Besprochenen.

Russland und die Ukraine greifen gegenseitig Hauptstädte an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben am frühen Donnerstagmorgen gegenseitig ihre Hauptstädte angegriffen. Die Attacken erfolgten einen Tag nach dem Ende von Friedensgesprächen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren einem Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge in den frühen Morgenstunden Explosionen zu hören. Es war zunächst unklar, ob in der Stadt Schäden entstanden.

Demokrat Colom holt Senatssitz in Mississippi

Jackson (Mississippi) - Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom siegte im Rennen gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete. Colom wird der erste schwarze Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts sein.

Papst zurück in zweiter Heimat Peru

Lima - Bei der Rückkehr in seine zweite Heimat Peru hat Papst Leo XIV. die zerstrittenen politischen Lager des südamerikanischen Landes zum Dialog aufgefordert. Zahlreiche Probleme ließen sich für die Bevölkerung "am besten durch Dialog und Zusammenarbeit lösen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach seiner Ankunft in der Hauptstadt Lima. Der gebürtige US-Amerikaner hatte vor seiner Wahl zum Papst zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in Peru gelebt.

Nvidia bereitet nach Affären Entlassung von Chef Huang vor

Santa Clara (Kalifornien) - Der Verwaltungsrat des US-Chipkonzerns Nvidia bereitet einem Zeitungsbericht zufolge den Rauswurf von Konzernchef Jensen Huang vor. Hintergrund seien zwei außereheliche Affären des Managers, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Das Gremium wolle möglicherweise noch am Mittwoch zusammenkommen, um über die Zukunft Huangs zu entscheiden.

Russischer Offizier durch Autobombe getötet

St. Petersburg - Bei der Explosion einer Autobombe in St. Petersburg ist am Donnerstagfrüh ein Offizier der russischen Luftstreitkräfte getötet worden. Das Ermittlungskomitee der Millionenstadt leitete ein Strafverfahren wegen Mordes ein. Die Untersuchungen am Tatort liefen. In der Mitteilung war die Rede von einem Militärangehörigen, der bei einer Autoexplosion getötet worden sei. Angaben zum Rang oder zur Truppenzugehörigkeit machen die russischen Ermittler in der Regel nicht.

Mehrere Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Gaza

Gaza - Bei einem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen hat es laut Medienberichten mehrere Opfer gegeben. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" zitierte einen Sprecher des palästinensischen Zivilschutzes, der von mindestens sechs Toten sprach. Mehr als 20 weitere Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Armee wurde ein ranghohes Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas ins Visier genommen.

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red