US-Gesandte zu Gesprächen mit Putin in Moskau eingetroffen

Washington/Moskau/Dublin - Die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff sind zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eingetroffen. Putins Sonderbeauftragter Kirill Dmitrijew empfing die US-Delegation am Donnerstag am Flughafen. Die Reise folgt auf zweitägige Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi, die am Mittwoch zu Ende gingen. Geplant sei in Moskau laut Kushner "eine Bestandsaufnahme" des in Abu Dhabi Besprochenen.

Eine Tote durch russische Angriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben am frühen Donnerstagmorgen gegenseitig ihre Hauptstädte angegriffen. Die Attacken erfolgten einen Tag nach dem Ende von Friedensgesprächen. Die russische Armee hat die Ukraine nach Kiewer Militärangaben über Nacht mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. Durch einen Drohneneinschlag in einem Wohnblock in Kiew wurde eine Frau getötet, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram schrieb. Außerdem gebe es fünf Verletzte.

Wiener Aktionismus Museum stellt Ausstellungsbetrieb ein

Wien - Das erst im Frühjahr wiedereröffnete Wiener Aktionismus Museum, das unter der Geschäftsführung des ehemaligen Albertina-Chefs Klaus Albrecht Schröder umfassend umgebaut und erweitert wurde, schließt mit Ende der umstrittenen Otto Muehl-Ausstellung am 10. Jänner 2027 seine Tore. Der öffentliche Museumsbetrieb wird laut Aussendung eingestellt. Stattdessen entsteht eine Foundation zur Erforschung des Wiener Aktionismus, die gegen Voranmeldung weiterhin zugänglich bleiben soll.

Gleich zwei Fiakergespanne in Wien verunglückt

Wien - Gleich zwei Fiakergespanne sind Mittwochnachmittag in der Wiener Innenstadt verunglückt. Beim ersten Vorfall bei der Operngasse Ecke Elisabethstraße scheute eines der Pferde aus unbekannter Ursache, die Kutsche kollidierte mit einem Straßenschild, berichtete die Berufsfeuerwehr auf APA-Anfrage. Beim zweiten Unglück raste ein Gespann nach wilder Fahrt bei der Rotenturmstraße gegen einen Brunnen, die Pferde kamen zu Sturz. Von Tierschützern kam am Donnerstag heftige Kritik.

2026 wurde wieder mehr gepfuscht

Linz - Pfusch nimmt in Österreich weiter zu. Eine am Donnerstag vorgestellte market-Studie im Auftrag des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider hat ergeben, dass 25 Prozent der Bevölkerung in den vergangenen zwölf Monaten Leistungen ohne Rechnung bezogen haben. 2025 und 2024 sagten dies jeweils "nur" 20 Prozent. So sollte heuer der Umsatz der Schattenwirtschaft bei 41,96 Mrd. Euro liegen. Damit mache der "Pfusch" rund 7,91 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, schätzt Schneider.

2026 bisher weniger Verkehrstote in Österreich

Wien - 319 Menschen sind heuer (bis 8. November) bei Verkehrsunfällen in Österreich gestorben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das zwar ein Rückgang von mehr als zehn Prozent. Doch dieser reiche wohl nicht aus, um die Ziele der Verkehrssicherheitsstrategie 2030 zu erreichen, teilte der ÖAMTC am Donnerstag anlässlich des Welttags der Verkehrstoten am 15. November mit. Seit Beginn der Aufzeichnungen 1961 kamen knapp 88.000 Menschen auf Österreichs Straßen ums Leben.

Demokrat Colom holt Senatssitz in Mississippi

Jackson (Mississippi) - Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom siegte im Rennen gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete. Colom wird der erste schwarze Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts sein.

Papst zurück in zweiter Heimat Peru

Lima - Bei der Rückkehr in seine zweite Heimat Peru hat Papst Leo XIV. die zerstrittenen politischen Lager des südamerikanischen Landes zum Dialog aufgefordert. Zahlreiche Probleme ließen sich für die Bevölkerung "am besten durch Dialog und Zusammenarbeit lösen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach seiner Ankunft in der Hauptstadt Lima. Der gebürtige US-Amerikaner hatte vor seiner Wahl zum Papst zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in Peru gelebt.

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red