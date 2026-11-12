Sozialhilfe: Scharfe Kritik und Boykott aus der Steiermark

Graz - Kurz vor dem Ende der Begutachtungsfrist für das neue Sozialhilfegesetz hat der steirische Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) den Entwurf am Donnerstag mit scharfer Kritik abgelehnt. Er sprach von einer "Scheineinbindung" der Bundesländer, drohenden Mehrkosten in Millionen-Euro-Höhe und absehbaren Einschränkungen für das relativ neue steirische Sozialhilfemodell. Einen weiteren "Informationstermin" in Wien will Amesbauer boykottieren.

US-Gesandte zu Gesprächen mit Putin in Moskau eingetroffen

Washington/Moskau/Dublin - Die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff sind zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eingetroffen. Putins Sonderbeauftragter Kirill Dmitrijew empfing die US-Delegation am Donnerstag am Flughafen. Die Reise folgt auf zweitägige Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi, die am Mittwoch zu Ende gingen. Geplant sei in Moskau laut Kushner "eine Bestandsaufnahme" des in Abu Dhabi Besprochenen.

Ukraine beklagt erneute Drosselung von Starshield

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das für die ukrainische Verteidigung wichtige US-Satelliteninternet Starshield funktioniert nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut nur gedrosselt. Das Militär verzeichne seit einigen Tagen wieder Störungen des Dienstes über ukrainisch kontrolliertem Gebiet, über der Front und den russisch besetzten Gebieten, schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. Bei einem Drohneneinschlag in Kiew starb Donnerstagfrüh eine Frau, fünf Personen wurden verletzt.

Begutachtung der Wehrpflichtreform geht zu Ende

Wien - Die Begutachtung der Wehrpflichtreform geht am Donnerstag zu Ende. Der von der Dreierkoalition ausgehandelte Kompromiss, der eine Verlängerung des Wehrdiensts, aber keine sofortige Verlängerung des Zivildiensts umfasst, hat Kritik von diversen Seiten auf sich gezogen. In den Stellungnahmen wurde die aufgeschobene Verlängerung des Zivildiensts, aber auch dessen Schlechterstellung bemängelt. In neu eingelangten Stellungnahmen wurden Sorgen um die Vereinbarkeit laut.

Nvidia-Chef Huang droht nach Affären Rauswurf

Santa Clara (Kalifornien) - Der Verwaltungsrat des US-Chipriesen Nvidia bereitet Medienberichten zufolge den Rauswurf von Konzernchef Jensen Huang vor. Hintergrund seien zwei außereheliche Affären des Managers, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Das Gremium war demnach am Mittwoch (Ortszeit) zusammengekommen, um über die Zukunft Huangs zu beraten, hat bisher jedoch noch keine Entscheidung bekanntgegeben.

Länder OÖ und Salzburg prüfen Vorwürfe gegen Orden

Linz - Die Vorwürfe gegen den Orden der Barmherzigen Brüder, Medikamente mit extrem hohen Preisaufschlägen an eigene Spitäler weitergegeben zu haben, könnten auch die Länder Oberösterreich und Salzburg treffen. In Linz und in Salzburg betreibt der Orden jeweils ein Spital. Beide Länder betonten am Donnerstag, die Anschuldigungen zu prüfen und - wenn nötig - rechtliche Schritte einzuleiten. Ergebnisse der Überprüfungen würden aktuell jedoch noch nicht vorliegen.

Wienerin von Ex eingesperrt und vergewaltigt

Wien - Der ehemalige Lebensgefährte einer Wienerin soll diese zwei Tage in ihrer Wohnung eingesperrt, vergewaltigt und geschlagen haben. Beim gemeinsamen Einkaufen gelang der 45-Jährigen Mittwochmittag die Flucht, der Verdächtige wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

OECD: Zuwanderung ging in Österreich besonders stark zurück

Wien/Güssing - Österreich verzeichnet bei der dauerhaften Zuwanderung einen besonders starken Rückgang innerhalb der OECD. Im Vorjahr ging die Zahl der Neuzugezogenen hierzulande um 20 Prozent zurück, im OECD-Schnitt waren es laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nur 1,6 Prozent. Einen starken Zuwachs verzeichnete Österreich bei internationalen Studenten. Nachholbedarf gibt es bei der Arbeitsmarktintegration.

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red