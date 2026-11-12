Nvidia-Chef Huang tritt nach Spionageaffäre zurück

Santa Clara (Kalifornien) - Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht Konsequenzen aus der Spionageaffäre um seinen langjährigen Chef Jensen Huang. Der 63-Jährige lege die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung nieder, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Seine vorübergehende Nachfolgerin als CEO werde die Finanzchefin Colette Kress. Eine Suche nach einem neuen Konzernchef werde eingeleitet, man werde interne und externe Kandidaten prüfen.

Putin schlägt "humanitäre" Mission für Kostjantyniwka vor

Washington/Moskau/Dublin - Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag eine "humanitäre" Mission für die Stadt Kostjantyniwka im Osten der Ukraine vorgeschlagen. Bei ihrem Treffen in Moskau sagte Putin den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner, Russland könne dort "das Gleiche tun" wie in der russisch kontrollierten Stadt Oleschky, die hunderte Zivilisten während einer mehrtägigen Waffenruhe Ende Oktober verlassen konnten. In Gebietsfragen zeigte sich Putin weiterhin unbeugsam.

Selenskyj drängt USA zu Aufklärung von Starshield-Störungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine bemüht sich laut Präsident Wolodymyr Selenskyj bei den USA um Aufklärung über die Einschränkungen beim Satelliteninternet Starshield. Diese würden die ukrainische Luftabwehr erheblich beeinträchtigen, sagte er am Donnerstag beim EU-Gipfel in Dublin. Selenskyj sagte weiter: "Wenn jemand in Amerika Entscheidungen trifft, die ukrainisches Gebiet im Grunde so behandeln, als gehöre es nicht zur Ukraine, dann zeigt uns das, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln."

Schüsse in Washington - Menschen getroffen

Washington - Bei einem Schusswaffenvorfall im Zentrum von Washington sind am Donnerstag "mehrere Menschen" getroffen worden. Die Polizei in der US-Hauptstadt teilte auf X mit, Einsatzkräfte seien vor Ort. Es gebe Schüsse im Bereich des Logan Circle.

Mann nach Attacke in NÖ durch Polizei-Schuss verletzt

Michelhausen - Nach einer Attacke auf Beamte in Michelhausen (Bezirk Tulln) ist ein Mann am Donnerstag durch einen Schuss der Polizei verletzt worden. Die Person hatte sich an der Gleisanlage der Westbahn aufgehalten und war offenbar auch nach dem Einsatz von Pfefferspray renitent geblieben. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Universitätsklinikum Tulln transportiert. Er befand sich nach derzeitigem Informationsstand außer Lebensgefahr, hieß es seitens der Polizei.

Weyringer wird neuer Bischofskonferenz-Generalsekretär

Wien/Salzburg - Der Priester Simon Weyringer (46) wird neuer Generalsekretär der Bischofskonferenz. Das gab Erzbischof Franz Lackner am Montag nach Abschluss der Herbstvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz in Salzburg bekannt. Weyringer (46) folgt auf Peter Schipka (55), der an die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich wechselt. Geplant ist auch eine Statutenänderung, die künftig die Besetzung des Generalsekretariats auch für Frauen öffnen soll.

Länder prüfen Vorwürfe gegen Orden

Linz/Graz/Salzburg - Die Vorwürfe gegen den Orden der Barmherzigen Brüder, Medikamente mit extrem hohen Preisaufschlägen an eigene Spitäler weitergegeben zu haben, könnten auch die Länder Oberösterreich und Salzburg treffen. In Linz und in Salzburg betreibt der Orden jeweils ein Spital. Beide Länder betonten am Donnerstag, die Anschuldigungen zu prüfen und - wenn nötig - rechtliche Schritte einzuleiten. Ergebnisse der Überprüfungen würden aktuell jedoch noch nicht vorliegen.

OECD: Zuwanderung ging in Österreich besonders stark zurück

Wien/Güssing - Österreich verzeichnet bei der dauerhaften Zuwanderung einen besonders starken Rückgang innerhalb der OECD. Im Vorjahr ging die Zahl der Neuzugezogenen hierzulande um 20 Prozent zurück, im OECD-Schnitt waren es laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nur 1,6 Prozent. Einen starken Zuwachs verzeichnete Österreich bei internationalen Studenten. Nachholbedarf gibt es bei der Arbeitsmarktintegration.

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red