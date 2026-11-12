Putin schließt entmilitarisierte Zonen mit der Ukraine aus

Washington/Moskau/Dublin - Einen Tag nach dem Ende der Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Abkehr von Moskaus Forderungen für ein mögliches Ende der Offensive ausgeschlossen. Putin wies bei einem Treffen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner am Donnerstag im Kreml eine mögliche Einigung zurück, die entmilitarisierte Zonen zwischen ukrainischen und russischen Stellungen vorsehen würde. "Für uns gibt es nur eine Demarkationslinie: die Staatsgrenze."

Selenskyj drängt USA zu Aufklärung von Starshield-Störungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine bemüht sich laut Präsident Wolodymyr Selenskyj bei den USA um Aufklärung über die Einschränkungen beim Satelliteninternet Starshield. Diese würden die ukrainische Luftabwehr erheblich beeinträchtigen, sagte er am Donnerstag beim EU-Gipfel in Dublin. Selenskyj sagte weiter: "Wenn jemand in Amerika Entscheidungen trifft, die ukrainisches Gebiet im Grunde so behandeln, als gehöre es nicht zur Ukraine, dann zeigt uns das, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln."

Sozialhilfe: Scharfe Kritik aus mehreren Bundesländern

Graz - Am Tag vor dem Begutachtungsende für das neue Sozialhilfegesetz wurde am Donnerstag scharfe Kritik aus der Steiermark, Salzburg und Oberösterreich laut. Gesprochen wurde von einer "Scheineinbindung" der Bundesländer. Einen weiteren "Informationstermin" in Wien am Montag will der steirische Landesrat Hannes Amesbauer boykottieren, sein Salzburger Kollege Wolfgang Fürweger (beide FPÖ) fehlt "aus persönlichen Gründen". Andere Länder äußerten sich positiver, Kritik kam von NGOs.

Länder prüfen Vorwürfe gegen Orden

Linz/Graz/Salzburg - Die Vorwürfe gegen den Orden der Barmherzigen Brüder, Medikamente mit extrem hohen Preisaufschlägen an eigene Spitäler weitergegeben zu haben, könnten auch die Länder Oberösterreich und Salzburg treffen. In Linz und in Salzburg betreibt der Orden jeweils ein Spital. Beide Länder betonten am Donnerstag, die Anschuldigungen zu prüfen und - wenn nötig - rechtliche Schritte einzuleiten. Ergebnisse der Überprüfungen würden aktuell jedoch noch nicht vorliegen.

Schüsse in Washington - ein Toter

Washington - Bei einem Schusswaffenvorfall im Zentrum von Washington ist ein Mensch getötet worden. Vier weitere Menschen seien bei dem Vorfall an einem Fitnessstudio verletzt worden, sagte der örtliche Polizeichef Jeffery Carroll am Donnerstag zu Reportern.

Weyringer wird neuer Bischofskonferenz-Generalsekretär

Wien/Salzburg - Der Priester Simon Weyringer (46) wird neuer Generalsekretär der Bischofskonferenz. Das gab Erzbischof Franz Lackner am Montag nach Abschluss der Herbstvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz in Salzburg bekannt. Weyringer (46) folgt auf Peter Schipka (55), der an die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich wechselt. Geplant ist auch eine Statutenänderung, die künftig die Besetzung des Generalsekretariats auch für Frauen öffnen soll.

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red