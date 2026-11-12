Nvidia-Chef Huang tritt nach Spionageaffäre zurück

Santa Clara (Kalifornien) - Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht Konsequenzen aus der Spionageaffäre um seinen langjährigen Chef Jensen Huang. Der 63-Jährige lege die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung nieder, teilte der US-Halbleiterhersteller am Donnerstag mit. Seine vorübergehende Nachfolgerin als Vorstandsvorsitzende werde Finanzchefin Colette Kress. Für eine dauerhafte Nachfolgeregelung wolle Nvidia interne und externe Kandidaten prüfen.

Putin schließt entmilitarisierte Zonen mit der Ukraine aus

Washington/Moskau/Dublin - Einen Tag nach dem Ende der Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Abkehr von Moskaus Forderungen für ein mögliches Ende der Offensive ausgeschlossen. Putin wies bei einem Treffen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner am Donnerstag im Kreml eine mögliche Einigung zurück, die entmilitarisierte Zonen zwischen ukrainischen und russischen Stellungen vorsehen würde. "Für uns gibt es nur eine Demarkationslinie: die Staatsgrenze."

Sozialhilfe: Scharfe Kritik aus mehreren Bundesländern

Graz - Am Tag vor Begutachtungsende für die Sozialhilfe NEU wurde am Donnerstag scharfe Kritik mehrerer Bundesländer laut. Gesprochen wurde von einer "Scheineinbindung". Einen "Informationstermin" in Wien am Montag will der steirische Landesrat Hannes Amesbauer boykottieren, Niederösterreichs Landesrat Martin Antauer fährt ebenfalls nicht hin, sein Salzburger Kollege Wolfgang Fürweger (alle FPÖ) fehlt "aus persönlichen Gründen". Auch Volksanwaltschaft und NGOs äußerten Kritik.

Europäer berieten Ukraine-Unterstützung in Dublin

Dublin - Beim ersten von zwei europäischen Gipfeltreffen beraten am Donnerstag die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs von rund 45 Staaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin. Am Freitag sind dann die EU-Spitzen unter sich. Im Zentrum der EPG-Gespräche stehen die Friedensbemühungen und der Finanzbedarf der Ukraine. Auch ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Dublin, sowie Kanadas Premier Mark Carney.

Länder prüfen Vorwürfe gegen Orden

Linz/Graz/Salzburg - Die Vorwürfe gegen den Orden der Barmherzigen Brüder, Medikamente mit extrem hohen Preisaufschlägen an eigene Spitäler weitergegeben zu haben, könnten auch die Länder Oberösterreich und Salzburg treffen. In Linz und in Salzburg betreibt der Orden jeweils ein Spital. Beide Länder betonten am Donnerstag, die Anschuldigungen zu prüfen und - wenn nötig - rechtliche Schritte einzuleiten. Ergebnisse der Überprüfungen würden aktuell jedoch noch nicht vorliegen.

Begutachtung der Wehrpflichtreform geht zu Ende

Wien - Die Begutachtung der Wehrpflichtreform geht am heutigen Donnerstag zu Ende. Der von der Dreierkoalition ausgehandelte Kompromiss, der eine Verlängerung des Wehrdiensts, aber keine sofortige Verlängerung des Zivildiensts umfasst, hat Kritik von diversen Seiten auf sich gezogen. In den Stellungnahmen wurde die aufgeschobene Verlängerung des Zivildiensts, aber auch dessen Schlechterstellung bemängelt. Bei letzterem Punkt zeigt Kanzler Christian Stocker nun Bewegungsspielraum.

Schüsse in Washington - ein Toter

Washington - Bei Schüssen in der US-Hauptstadt Washington ist nach Polizeiangaben am Donnerstag ein Mensch in einem Fitnessstudio getötet worden. Eine weitere Person schwebe in Lebensgefahr und drei weitere seien verletzt, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Schütze habe sich danach vermutlich selbst eine Schussverletzung zugefügt. Die TV-Sender CNN und NBC News berichteten unter Berufung auf Ermittler, dass auch er in der Folge gestorben sei.

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red