Nvidia-Chef Huang tritt nach Spionageaffäre zurück

Santa Clara (Kalifornien) - Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht Konsequenzen aus der Spionageaffäre um seinen langjährigen Chef Jensen Huang. Der 63-Jährige lege die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung nieder, teilte der US-Halbleiterhersteller am Donnerstag mit. Seine vorübergehende Nachfolgerin als Vorstandsvorsitzende werde Finanzchefin Colette Kress. Für eine dauerhafte Nachfolgeregelung wolle Nvidia interne und externe Kandidaten prüfen.

Putin schließt entmilitarisierte Zonen mit der Ukraine aus

Washington/Moskau/Dublin - Einen Tag nach dem Ende der Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Abkehr von Moskaus Forderungen für ein mögliches Ende der Offensive ausgeschlossen. Putin wies bei einem Treffen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner am Donnerstag im Kreml eine mögliche Einigung zurück, die entmilitarisierte Zonen zwischen ukrainischen und russischen Stellungen vorsehen würde. "Für uns gibt es nur eine Demarkationslinie: die Staatsgrenze."

Sozialhilfe: Scharfe Kritik aus mehreren Bundesländern

Graz - Am Tag vor Begutachtungsende für die Sozialhilfe NEU wurde am Donnerstag scharfe Kritik mehrerer Bundesländer laut. Gesprochen wurde von einer "Scheineinbindung". Einen "Informationstermin" in Wien am Montag will der steirische Landesrat Hannes Amesbauer boykottieren, Niederösterreichs Landesrat Martin Antauer fährt ebenfalls nicht hin, sein Salzburger Kollege Wolfgang Fürweger (alle FPÖ) fehlt "aus persönlichen Gründen". Auch Volksanwaltschaft und NGOs äußerten Kritik.

Europäer bekräftigen Ukraine-Unterstützung in Dublin

Dublin - Beim ersten von zwei europäischen Gipfeltreffen berieten am Donnerstag die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs von rund 45 Staaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin. Am Freitag sind dann die EU-Spitzen unter sich. Die EPG bekräftigte laut Irlands Premier und EPG-Mitorganisator Taoiseach Miche�l Martin "unsere uneingeschränkte Unterstützung und Solidarität mit der Ukraine". Im Zentrum der EPG-Gespräche standen die Friedensbemühungen.

Regierungskrise in den Niederlanden eskaliert

Den Haag - Die Krise der niederländischen Minderheitsregierung hat sich weiter verschärft. Der Bruch des Drei-Parteien-Bündnisses nach nur knapp neun Monaten scheint unabwendbar, nachdem die Koalitionsparteien sich nicht auf die umstrittene Steuerreform einigen konnten. So stimmten zwei Koalitionsparteien für die Einführung einer "Millionärssteuer" gegen den erklärten Widerstand der rechtsliberalen VVD.

Begutachtung der Wehrpflichtreform geht zu Ende

Wien - Die Begutachtung der Wehrpflichtreform geht am heutigen Donnerstag zu Ende. Der von der Dreierkoalition ausgehandelte Kompromiss, der eine Verlängerung des Wehrdiensts, aber keine sofortige Verlängerung des Zivildiensts umfasst, hat Kritik von diversen Seiten auf sich gezogen. In den Stellungnahmen wurde die aufgeschobene Verlängerung des Zivildiensts, aber auch dessen Schlechterstellung bemängelt. Bei letzterem Punkt zeigt Kanzler Christian Stocker nun Bewegungsspielraum.

Israel verbietet Jean-Luc M�lenchon die Einreise

Tel Aviv/Paris - Der Präsidentschaftskandidat der Linken in Frankreich, Jean-Luc M�lenchon, darf nicht mehr nach Israel einreisen. Grund sei die "extrem antiisraelische Haltung" von ihm und seiner Partei La France Insoumise (LFI), teilte Israels Außenminister Gideon Saar am Donnerstagabend mit. Saar, der kürzlich auch zum Innenminister ernannt worden war, erklärte weiter, das Einreiseverbot gelte auch für die Fraktionsvorsitzende der LFI, Mathilde Panot.

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red