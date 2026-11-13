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13.11.2026 05:30:00
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K
Dublin - Beim ersten von zwei europäischen Gipfeltreffen berieten am Donnerstag die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs von rund 45 Staaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin. Am Freitag sind dann die EU-Spitzen unter sich. Die EPG bekräftigte laut Irlands Premier und EPG-Mitorganisator Taoiseach Miche�l Martin "unsere uneingeschränkte Unterstützung und Solidarität mit der Ukraine". Im Zentrum der EPG-Gespräche standen die Friedensbemühungen.
Burnham will Deal mit der EU über Zielgerade bringen
London/Dublin - Der britische Premierminister Andy Burnham hat Hoffnungen auf einen bevorstehenden Deal über eine Annäherung seines Landes an die EU gemacht. "Wir haben einen potenziellen Deal in Aussicht, der britischen Unternehmen zugutekommen kann durch Bürokratieabbau und Kostensenkungen", sagte der Labour-Politiker vor einem Gespräch mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Auch Verbraucher und junge Menschen könnten davon profitieren, sagte Burnham.
Nvidia-Chef Huang tritt nach Spionageaffäre zurück
Santa Clara (Kalifornien) - Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht Konsequenzen aus der Spionageaffäre um seinen langjährigen Chef Jensen Huang. Der 63-Jährige lege die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung nieder, teilte der US-Halbleiterhersteller am Donnerstag mit. Seine vorübergehende Nachfolgerin als Vorstandsvorsitzende werde Finanzchefin Colette Kress. Für eine dauerhafte Nachfolgeregelung wolle Nvidia interne und externe Kandidaten prüfen.
Breite Kritik an "Sozialhilfe NEU" in den Stellungnahmen
Wien - Der Gesetzesentwurf zur "Sozialhilfe NEU" der Bundesregierung sieht sich in der Begutachtungsphase mit teils deutlicher Kritik konfrontiert. In den bis Donnerstagabend eingetroffenen über 35 Schreiben wird der kurze Begutachtungszeitraum von nur drei Wochen kritisiert, ebenso die kurze Frist bis zur Umsetzung Anfang 2027. Kritisch gesehen wird auch, dass Menschen mit Behinderungen im gemeinsamen Haushalt nach wie vor keinen Anspruch auf eigenständige Sozialhilfe haben werden.
Antisemitismus für Oberrabbiner geistliche Herausforderung
Wien - Der scheidende Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Jaron Engelmayer, sieht in der steigenden Judenfeindlichkeit auch eine Herausforderung für die Seelsorge. "Antisemitismus ist zu einem Riesenproblem geworden", sagte er in seinem Abschiedsgespräch. Viele Gemeindemitglieder hätten Angst, sich als Jüdinnen und Juden zu erkennen zu geben. Dennoch fällt Engelmayer der Abschied aus Wien schwer, der interreligiöse Dialog in Österreich sei vorbildlich.
Regierungskrise in den Niederlanden eskaliert
Den Haag - Die Krise der niederländischen Minderheitsregierung hat sich weiter verschärft. Der Bruch des Drei-Parteien-Bündnisses nach nur knapp neun Monaten scheint unabwendbar, nachdem die Koalitionsparteien sich nicht auf die umstrittene Steuerreform einigen konnten. So stimmten zwei Koalitionsparteien für die Einführung einer "Millionärssteuer" gegen den erklärten Widerstand der rechtsliberalen VVD.
Begutachtung der Wehrpflichtreform geht zu Ende
Wien - Die Begutachtung der Wehrpflichtreform geht am heutigen Donnerstag zu Ende. Der von der Dreierkoalition ausgehandelte Kompromiss, der eine Verlängerung des Wehrdiensts, aber keine sofortige Verlängerung des Zivildiensts umfasst, hat Kritik von diversen Seiten auf sich gezogen. In den Stellungnahmen wurde die aufgeschobene Verlängerung des Zivildiensts, aber auch dessen Schlechterstellung bemängelt. Bei letzterem Punkt zeigt Kanzler Christian Stocker nun Bewegungsspielraum.
Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.
red
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.