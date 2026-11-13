Großstörung bei Microsoft dauerte am Freitag an

Redmond (Washington) - Eine Großstörung bei Microsoft hat am Freitag angedauert. Weltweit sind viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Getroffen hat es nicht nur den E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikationstool Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig.

Moskau meldet fast 1.200 abgeschossene ukrainische Drohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Luftverteidigung hat nach Angaben aus Moskau in der Nacht zum Freitag fast 1.200 ukrainische Drohnen abgeschossen. In einer der größten Angriffswellen Kiews auf Russland seit Beginn des Krieges im Februar 2022 seien 1.198 Drohnen abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Bei den Angriffen wurden in der südrussischen Region Wolgograd vier Menschen getötet, wie örtliche Behörden mitteilten.

Breite Kritik an "Sozialhilfe NEU" in den Stellungnahmen

Wien - Der Gesetzesentwurf zur "Sozialhilfe NEU" der Bundesregierung sieht sich in der Begutachtungsphase mit teils deutlicher Kritik konfrontiert. In den bis Donnerstagabend eingetroffenen über 35 Schreiben wird der kurze Begutachtungszeitraum von nur drei Wochen kritisiert, ebenso die kurze Frist bis zur Umsetzung Anfang 2027. Kritisch gesehen wird auch, dass Menschen mit Behinderungen im gemeinsamen Haushalt nach wie vor keinen Anspruch auf eigenständige Sozialhilfe haben werden.

Viel Kritik in Begutachtung an Integrationspflichten-Gesetz

Wien - Auch die Stellungnahmen zu dem eng mit der Sozialhilfereform verzahnten Integrationspflichtengesetz fallen überwiegend negativ aus. Allgemein kritisiert wird die kurze Begutachtungsfrist. Hilfsorganisationen befürchten durch die geplanten Reformen mehr Hürden für die Integration statt Erleichterungen. Kritisiert wird unter anderem die Höhe der vorgesehenen Verwaltungsstrafen bei Nichterfüllung von Integrationspflichten. Auch verfassungsrechtliche Bedenken gibt es.

USA: Fast eine halbe Million Abschiebungen in einem Jahr

Washington - Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben binnen eines Jahres fast eine halbe Million Menschen abgeschoben. In dem Ende September beendeten Fiskaljahr seien über 483.000 Menschen außer Landes gebracht worden, teilte das Heimatschutzministerium mit. Nie zuvor in ihrer Geschichte habe die zuständige Migrationsbehörde ICE in einem Jahr mehr Menschen abgeschoben. Präsident Donald Trump hatte die Abschiebepolitik der USA nach Amtsantritt erheblich verschärft.

Österreich kooperiert mit Italien in Rüstungswirtschaft

Rom/Wien - Österreichische Unternehmen sollen stärker von den europäischen Rüstungsinvestitionen profitieren. Das bekräftigte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Rande des "Industry Supplier Day" in Rom. Der Jahresumsatz der Branche solle von derzeit fünf auf acht Milliarden Euro und die Zahl der Arbeitsplätze von 12.000 auf 25.000 steigen. In Italien kauft Österreich derzeit zwölf Leonardo-Jets. Die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland wird ausgebaut.

Zahl der Tierversuche in Österreich rückläufig

Wien - Die Zahl der in Österreich in Versuchen verwendeten Tiere ist im vergangenen Jahr erneut leicht zurückgegangen: 2025 wurden 188.367 Tiere für diesen Zweck eingesetzt, das sind um 3,83 Prozent weniger als im Jahr zuvor (195.876). Großteils sind Mäuse, Zebrafische und Frösche betroffen, geht aus der Tierversuchsstatistik 2025 hervor, die vom zuständigen Wissenschaftsministerium veröffentlicht wurde.

Schüsse in Washington: Schütze war verärgerter Mieter

Washington - Nach dem Schusswaffenvorfall in Washington mit einem Toten hat die Polizei den Angreifer identifiziert. Bei dem Schützen habe es sich um einen verärgerten Mieter gehandelt, sagte der örtliche Polizeichef Jeffery Carroll am Donnerstag (Ortszeit) Journalisten. Der 55-jährige Mann habe in einem Dauerstreit mit der Eigentümergemeinschaft seines Wohnhauses gestanden. Bei dem Streit ging es demnach um Instandhaltungsfragen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red