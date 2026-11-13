Microsoft meldet Fortschritte bei Behebung von Großstörung

Redmond (Washington) - Eine Großstörung bei Microsoft hat am Freitag angedauert. Weltweit waren viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Getroffen hat es nicht nur den E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Vormittag (MEZ) hieß es vom US-IT-Giganten, man komme bei der Behebung der umfassenden Störung der Dienste Stück für Stück voran.

Verkehrsunfälle mit Personenschaden sind stark gestiegen

Wien - Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden hat in der ersten Jahreshälfte das höchste Niveau seit 2012 erreicht, berichtete die Statistik Austria am Freitag. Insgesamt ereigneten sich knapp 18.000 Unfälle, bei denen mehr als 22.300 Menschen verletzt wurden und 165 starben. Besonders auffällig seien die Zahlen der Verletzten oder Getöteten auf Motor- und Fahrrädern sowie E-Scootern - hier sind vor allem Kinder betroffen - und für Vorarlberg.

Iran lehnt Vorschlag für Gespräche zu Atominspektionen ab

Washington/Teheran - Der Iran hat Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen vorerst abgelehnt. Wie aus einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hervorgeht, teilte Teheran der Organisation mit, dass dies in der gegenwärtigen Sicherheitslage nicht möglich sei. Seit den Angriffen der Vereinigten Staaten und Israels auf iranische Atomanlagen erlaubt die Islamische Republik fast keine IAEA-Inspektionen mehr.

Moskau meldet fast 1.200 abgeschossene ukrainische Drohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat laut eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag fast 1.200 ukrainische Drohnen abgeschossen. Bei den Angriffen wurden in der südrussischen Region Wolgograd vier Mitarbeiter eines örtlichen Industriegebiets getötet. Zwei verletzte Mitarbeiter seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Regionalgouverneur Andrej Botscharow mit. Die Ukraine meldete ihrerseits mindestens drei Tote bei russischen Angriffen.

Breite Kritik an "Sozialhilfe NEU" in den Stellungnahmen

Wien - Der Gesetzesentwurf zur "Sozialhilfe NEU" der Bundesregierung sieht sich in der Begutachtungsphase mit teils deutlicher Kritik konfrontiert. In den bis Donnerstagabend eingetroffenen über 35 Schreiben wird der kurze Begutachtungszeitraum von nur drei Wochen kritisiert, ebenso die kurze Frist bis zur Umsetzung Anfang 2027. Kritisch gesehen wird auch, dass Menschen mit Behinderungen im gemeinsamen Haushalt nach wie vor keinen Anspruch auf eigenständige Sozialhilfe haben werden.

Viel Kritik in Begutachtung an Integrationspflichten-Gesetz

Wien - Auch die Stellungnahmen zu dem eng mit der Sozialhilfereform verzahnten Integrationspflichtengesetz fallen überwiegend negativ aus. Allgemein kritisiert wird die kurze Begutachtungsfrist. Hilfsorganisationen befürchten durch die geplanten Reformen mehr Hürden für die Integration statt Erleichterungen. Kritisiert wird unter anderem die Höhe der vorgesehenen Verwaltungsstrafen bei Nichterfüllung von Integrationspflichten. Auch verfassungsrechtliche Bedenken gibt es.

Weiter Hickhack um Ardo-Sozialplan

Groß-Enzersdorf - Nachdem eine weitere Sozialplan-Verhandlungsrunde rund um das Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf am Donnerstag ergebnislos zu Ende gegangen ist, hat das Unternehmen am Freitag davon gesprochen, dass man "einen fairen und ausgewogenen Vorschlag unterbreitet" habe. An die Gewerkschaften, die einen Antrag bei der Schlichtungsstelle einbringen wollen, wurde appelliert, "an den Verhandlungstisch zurückzukehren", damit die Gespräche fortgesetzt werden können.

Farmarbeiter bei TikTok-Dreh in Pakistan von Löwin getötet

Islamabad - In Pakistan hat eine Löwin einen 19-Jährigen bei einem Videodreh tödlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf einer privaten Farm in der Stadt Lahore, wie ein Vertreter der Wildtierbehörde in der Provinz Punjab sagte. Die Löwin wurde demnach privat gehalten und für den Dreh eines TikTok-Videos aus ihrem Käfig gelassen, als sie außer Kontrolle geriet und einen Farmarbeiter attackierte.

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red