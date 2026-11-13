EU-Gipfel im Zeichen der Ukraine-Friedensbemühungen

Dublin - Nach dem Treffen der rund 50 Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) kommen am Freitag in Dublin die EU-Spitzen zusammen. Der informelle Gipfel sollte sich eigentlich mit Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz (KI) befassen, wird nun aber von Streitigkeiten um mehr Geld für die Ukraine und das EU-Budget überschattet. Österreich ist am Freitag durch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Microsoft-Dienste weiterhin von Großstörung betroffen

Redmond (Washington)/Wien - Eine Großstörung bei Microsoft hat am Freitag angedauert. Weltweit waren viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Getroffen hat es nicht nur den E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Vormittag (MEZ) hieß es vom US-IT-Giganten, man komme bei der Behebung der umfassenden Störung der Dienste Stück für Stück voran.

Ebola breitet sich in ländliche Gebiete im Kongo aus

Kinshasa/Bunia - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht eine besorgniserregende Ausbreitung der lebensgefährlichen Ebola-Krankheit in der Demokratischen Republik Kongo in ländliche Gebiete. Sechs Monate nach Beginn des Ausbruchs gehe die Zahl der Fälle in den ursprünglichen Gebieten zurück, in den Behandlungszentren in Bunia seien teils nur noch die Hälfte der Betten belegt, sagte der UNO-Nothilfekoordinator Chikwe Ihekweazu in Genf.

Mehrere Tote nach Angriffen Russlands und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat laut eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag fast 1.200 ukrainische Drohnen abgeschossen. Bei den Angriffen wurden in der südrussischen Region Wolgograd vier Mitarbeiter eines örtlichen Industriegebiets getötet. Zwei verletzte Mitarbeiter seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Regionalgouverneur Andrej Botscharow mit. Die Ukraine meldete ihrerseits mindestens drei Tote bei russischen Angriffen.

Verkehrsunfälle mit Personenschaden sind stark gestiegen

Wien - Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden hat in der ersten Jahreshälfte das höchste Niveau seit 2012 erreicht, berichtete die Statistik Austria am Freitag. Insgesamt ereigneten sich knapp 18.000 Unfälle, bei denen mehr als 22.300 Menschen verletzt wurden und 165 starben. Besonders auffällig seien die Zahlen der Verletzten oder Getöteten auf Motor- und Fahrrädern sowie E-Scootern - hier sind vor allem Kinder betroffen - und für Vorarlberg.

Zahl der Tierversuche in Österreich rückläufig

Wien - Die Zahl der in Österreich in Versuchen verwendeten Tiere ist im vergangenen Jahr erneut leicht zurückgegangen: 2025 wurden 188.367 Tiere für diesen Zweck eingesetzt, das sind um 3,83 Prozent weniger als im Jahr zuvor (195.876). Großteils sind Mäuse, Zebrafische und Frösche betroffen, geht aus der Tierversuchsstatistik 2025 hervor, die vom zuständigen Wissenschaftsministerium veröffentlicht wurde.

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red