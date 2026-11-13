Microsoft meldet Fortschritte beim Kampf gegen Störungen

Redmond (Washington)/Wien - Eine Großstörung bei Microsoft hat seit Donnerstagabend weltweit Unternehmen, öffentliche Institutionen und Private von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten bzw. die Nutzung stark eingeschränkt. Nun ist Entspannung in Sicht: Microsoft hat nach eigenen Angaben weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Vereinzelt könne es aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

EU-Gipfel im Zeichen der Ukraine-Friedensbemühungen

Dublin - Nach dem Treffen der rund 50 Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) kommen am Freitag in Dublin die EU-Spitzen zusammen. Der informelle Gipfel sollte sich eigentlich mit Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz (KI) befassen, wird nun aber von Streitigkeiten um mehr Geld für die Ukraine und das EU-Budget überschattet. Österreich ist am Freitag durch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

"Umsetzer" beraten am Montag in Wien über Abschiebezentrum

Wien - Der Plan von Österreich und vier weiteren EU-Staaten für ein Rückkehrzentrum für abgelehnte Asylbewerber außerhalb der EU wird offenbar konkreter. Die Innenminister der "Gruppe der Umsetzer" kommen am Montag in Wien zu einem Treffen zusammen, bestätigte ein Sprecher von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag der APA. Das Treffen werde im Innenministerium stattfinden. Aus informierten Kreisen verlautete, dass danach auch "Konkretes" verkündet werden könnte.

Eishockey-Frauenteam bleibt nach 2:1 gegen Japan erstklassig

Herning - Österreichs Frauenteam spielt weiter in der Top-Division der Eishockey-WM. Im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt setzte sich der Aufsteiger am Freitag in Herning gegen Japan 2:1 nach Verlängerung (0:0,1:0,0:1;1:0) durch. Kapitänin Anna Meixner traf nach 70 Sekunden der Overtime im Powerplay entscheidend. Die Salzburgerin hatte davor schon Österreichs Führung (21.) erzielt. Japan gelang rund zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich.

Fußgänger auf Raststation der A1 bei Linz von Lkw getötet

Ansfelden - Ein Fußgänger ist Freitagfrüh im Zufahrtsbereich zur Raststation Ansfelden Süd der Westautobahn bei Linz von einem Sattelzug erfasst und getötet worden. Der 77-Jährige hatte die Durchfahrtsspur der Raststation überquert, um auf die Toilette zu gehen. Zur selben Zeit fuhr ein Lkw vor und kollidierte mit dem Fußgänger. Dieser erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb, so die Polizei.

Mutmaßliche Spione in Wien gegen 3.000 Euro enthaftet

Wien/Kiew (Kyjiw) - Zwei am 5. Oktober in Wien festgenommene spionageverdächtige mutmaßliche Mitglieder des ukrainischen Militärgeheimdienstes befinden sich wieder auf freiem Fuß. Wie die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, Freitagmittag auf Anfrage der APA und des "Standard" mitteilte, wurden die zwei Männer anfangs dieser Woche gegen Auflagen und nach Hinterlegung einer Kaution enthaftet. Die Summe, die den mutmaßlichen Agenten die Freiheit bescherte, betrug jeweils 3.000 Euro.

Mehrere Tote nach Angriffen Russlands und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat laut eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag fast 1.200 ukrainische Drohnen abgeschossen. Bei den Angriffen wurden in der südrussischen Region Wolgograd vier Mitarbeiter eines örtlichen Industriegebiets getötet. Zwei verletzte Mitarbeiter seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Regionalgouverneur Andrej Botscharow mit. Die Ukraine meldete ihrerseits mindestens drei Tote bei russischen Angriffen.

Viel Kritik in Begutachtung an Integrationspflichten-Gesetz

Wien - Auch die Stellungnahmen zu dem eng mit der Sozialhilfereform verzahnten Integrationspflichtengesetz fallen überwiegend negativ aus. Allgemein kritisiert wird die kurze Begutachtungsfrist. Hilfsorganisationen befürchten durch die geplanten Reformen mehr Hürden für die Integration statt Erleichterungen. Kritisiert wird unter anderem die Höhe der vorgesehenen Verwaltungsstrafen bei Nichterfüllung von Integrationspflichten. Auch verfassungsrechtliche Bedenken gibt es.

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red