Microsoft meldet Fortschritte beim Kampf gegen Störungen

Redmond (Washington)/Wien - Eine Großstörung bei Microsoft hat seit Donnerstagabend weltweit Unternehmen, öffentliche Institutionen und Private von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten bzw. die Nutzung stark eingeschränkt. Nun ist Entspannung in Sicht: Microsoft hat nach eigenen Angaben weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Vereinzelt könne es aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

Breite Kritik an "Sozialhilfe NEU" in den Stellungnahmen

Wien - Der Gesetzesentwurf zur "Sozialhilfe NEU" sieht sich in der am Freitag endenden Begutachtungsphase mit teils deutlicher Kritik konfrontiert. In den bis zum Nachmittag eingetroffenen rund 60 Schreiben wird der kurze Begutachtungszeitraum von nur drei Wochen kritisiert, ebenso die kurze Frist bis zur Umsetzung Anfang 2027. Kritisch gesehen wird auch, dass Menschen mit Behinderungen im gemeinsamen Haushalt weiter keinen Anspruch auf eigenständige Sozialhilfe haben werden.

Mehrere Tote nach Angriffen Russlands und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat laut eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag fast 1.200 ukrainische Drohnen abgeschossen. Bei den Angriffen wurden in der südrussischen Region Wolgograd vier Mitarbeiter eines örtlichen Industriegebiets getötet. Zwei verletzte Mitarbeiter seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Regionalgouverneur Andrej Botscharow mit. Die Ukraine meldete ihrerseits mindestens drei Tote bei russischen Angriffen.

Peru: Papst in seiner früheren Diözese wie Popstar empfangen

Lima - Papst Leo XIV. ist in der peruanischen Diözese Chiclayo wie ein Popstar empfangen worden. Dort war der gebürtige US-Amerikaner von 2014 bis 2023 Bischof. Der Airbus der Fluggesellschaft Latam mit der Aufschrift "Le�n XIV vuela a casa" ("Leo XIV. fliegt nach Hause") landete laut Kathpress am Freitag kurz nach 9.00 Uhr Ortszeit auf der Airbase der Stadt im Norden Perus. Begrüßt wurde der Papst von einer offiziellen Delegation sowie von einer großen Menschenmenge.

Viel Kritik in Begutachtung an Integrationspflichten-Gesetz

Wien - Auch die Stellungnahmen zu dem eng mit der Sozialhilfereform verzahnten Integrationspflichtengesetz fallen überwiegend negativ aus. Allgemein kritisiert wird die kurze Begutachtungsfrist. Hilfsorganisationen befürchten durch die geplanten Reformen mehr Hürden für die Integration statt Erleichterungen. Kritisiert wird unter anderem die Höhe der vorgesehenen Verwaltungsstrafen bei Nichterfüllung von Integrationspflichten. Auch verfassungsrechtliche Bedenken gibt es.

Fußgänger auf Raststation der A1 bei Linz von Lkw getötet

Ansfelden - Ein Fußgänger ist Freitagfrüh im Zufahrtsbereich zur Raststation Ansfelden Süd der Westautobahn bei Linz von einem Sattelzug erfasst und getötet worden. Der 77-Jährige hatte die Durchfahrtsspur der Raststation überquert, um auf die Toilette zu gehen. Zur selben Zeit fuhr ein Lkw vor und kollidierte mit dem Fußgänger. Dieser erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb, so die Polizei.

Reformpartnerschaft - Länder pochen auf Spitalfinanzierung

Bregenz - Die Länder-Gesundheitsreferenten pochten nach ihrer Konferenz am Freitag in Bregenz erneut auf eine ausreichende Spitalfinanzierung. Die Länder seien angesichts der Gesundheitsreform bereit, mehr Verantwortung zu tragen, vor dem Aufbau neuer Strukturen wolle man aber das bestehende System stabil ausfinanziert sehen. Derzeit deckten Länder und Gemeinden allein die wachsenden Abgänge, diese vergrößerten sich jährlich um bis zu eine Milliarde Euro, so die Länderzuständigen.

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red