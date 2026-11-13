E5 und EU sollen Europa bei Ukraine-Gesprächen vertreten

Dublin - Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf geeinigt, wer Europa bei künftigen Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertreten soll: Das "europäische Verhandlungsteam für den Frieden in der Ukraine" werde "aus den Institutionen der Europäischen Union und den E5" bestehen, sagte EU-Ratspräsident Ant�nio Costa am Freitag nach dem informellen EU-Gipfel in Dublin. Bei den E5-Ländern handelt es sich um Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Polen.

Kiew: Keine "klare Erklärung" für Starshield-Einschränkungen

Dublin - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bisher keine klare Erklärung für die neuerlichen Einschränkungen beim Satelliten-Kommunikationssystem Starshield für die ukrainische Armee erhalten. "Wir haben immer noch keine klaren Erklärungen", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag mit Blick auf das für den Betrieb und die Abwehr von Drohnen sowie die Kommunikation an der Front wichtige System des US-Unternehmens SpaceX.

Microsoft meldet Fortschritte beim Kampf gegen Störungen

Redmond (Washington)/Wien - Eine Großstörung bei Microsoft hat seit Donnerstagabend weltweit Unternehmen, öffentliche Institutionen und Private von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten bzw. die Nutzung stark eingeschränkt. Nun ist Entspannung in Sicht: Microsoft hat nach eigenen Angaben weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Vereinzelt könne es aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

Breite Kritik an "Sozialhilfe NEU" in den Stellungnahmen

Wien - Der Gesetzesentwurf zur "Sozialhilfe NEU" sieht sich in der am Freitag endenden Begutachtungsphase mit teils deutlicher Kritik konfrontiert. In den bis zum Nachmittag eingetroffenen rund 60 Schreiben wird der kurze Begutachtungszeitraum von nur drei Wochen kritisiert, ebenso die kurze Frist bis zur Umsetzung Anfang 2027. Kritisch gesehen wird auch, dass Menschen mit Behinderungen im gemeinsamen Haushalt weiter keinen Anspruch auf eigenständige Sozialhilfe haben werden.

Waldbrände: Brasilianischer Staat rief Umweltnotstand aus

Bras�lia - Wegen Tausender Waldbrände hat der brasilianische Amazonas-Bundesstaat Par� den Umweltnotstand ausgerufen. Wie aus Satellitendaten des nationalen Weltraumforschungsinstituts hervorgeht, wurden seit Monatsbeginn bereits mehr als 5.000 Brände registriert - und somit fast so viele wie im gesamten November vergangenen Jahres. Der Umweltnotstand gilt nach Angaben der Behörden für 120 Tage. Damit wird unter anderem das Abbrennen von Weideflächen verboten.

Peru: Papst in seiner früheren Diözese wie Popstar empfangen

Lima - Papst Leo XIV. ist in der peruanischen Diözese Chiclayo wie ein Popstar empfangen worden. Dort war der gebürtige US-Amerikaner von 2014 bis 2023 Bischof. Der Airbus der Fluggesellschaft Latam mit der Aufschrift "Le�n XIV vuela a casa" ("Leo XIV. fliegt nach Hause") landete laut Kathpress am Freitag kurz nach 9.00 Uhr Ortszeit auf der Airbase der Stadt im Norden Perus. Begrüßt wurde der Papst von einer offiziellen Delegation sowie von einer großen Menschenmenge.

"Umsetzer" beraten am Montag in Wien über Abschiebezentrum

Wien - Der Plan von Österreich und vier weiteren EU-Staaten für ein Rückkehrzentrum für abgelehnte Asylbewerber außerhalb der EU wird offenbar konkreter. Die Innenminister der "Gruppe der Umsetzer" kommen am Montag in Wien zu einem Treffen zusammen, bestätigte ein Sprecher von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag der APA. Das Treffen werde im Innenministerium stattfinden. Aus informierten Kreisen verlautete, dass danach auch "Konkretes" verkündet werden könnte.

Reformpartnerschaft - Länder pochen auf Spitalfinanzierung

Bregenz - Die Länder-Gesundheitsreferenten pochten nach ihrer Konferenz am Freitag in Bregenz erneut auf eine ausreichende Spitalfinanzierung. Die Länder seien angesichts der Gesundheitsreform bereit, mehr Verantwortung zu tragen, vor dem Aufbau neuer Strukturen wolle man aber das bestehende System stabil ausfinanziert sehen. Derzeit deckten Länder und Gemeinden allein die wachsenden Abgänge, diese vergrößerten sich jährlich um bis zu eine Milliarde Euro, so die Länderzuständigen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red