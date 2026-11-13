Microsoft meldet Fortschritte beim Kampf gegen Störungen

Redmond (Washington)/Wien - Eine Großstörung bei Microsoft hat seit Donnerstagabend weltweit Unternehmen, öffentliche Institutionen und Private von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten bzw. die Nutzung stark eingeschränkt. Nun ist Entspannung in Sicht: Microsoft hat nach eigenen Angaben weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Vereinzelt könne es aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

E5 und EU sollen Europa bei Ukraine-Gesprächen vertreten

Dublin - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Darauf verständigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs, wie EU-Ratspräsident Ant�nio Costa nach einem Gipfeltreffen in Dublin sagte. Unklar bleibt allerdings, wer bei Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump, Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Tisch sitzen würde.

Kiew: Keine "klare Erklärung" für Starshield-Einschränkungen

Dublin - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bisher keine klare Erklärung für die neuerlichen Einschränkungen beim Satelliten-Kommunikationssystem Starshield für die ukrainische Armee erhalten. "Wir haben immer noch keine klaren Erklärungen", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag mit Blick auf das für den Betrieb und die Abwehr von Drohnen sowie die Kommunikation an der Front wichtige System des US-Unternehmens SpaceX.

Koalition in Niederlanden vorerst gerettet

Den Haag - In den Niederlanden ist ein Bruch der Regierung vorläufig abgewendet worden. Nach mehr als sieben Stunden Krisengesprächen einigten sich die Partner der Minderheitskoalition des linksliberalen Ministerpräsidenten Rob Jetten darauf, dass sie einen Neustart versuchen wollten. Allerdings ist noch unklar, wie die Zusammenarbeit künftig aussehen soll. Die Gespräche sollen am Wochenende fortgesetzt werden. Es sei eine schwierige Situation gewesen, sagte Jetten Freitagabend.

"Umsetzer" beraten am Montag in Wien über Abschiebezentrum

Wien - Der Plan von Österreich und vier weiteren EU-Staaten für ein Rückkehrzentrum für abgelehnte Asylbewerber außerhalb der EU wird offenbar konkreter. Die Innenminister der "Gruppe der Umsetzer" kommen am Montag in Wien zu einem Treffen zusammen, bestätigte ein Sprecher von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag der APA. Das Treffen werde im Innenministerium stattfinden. Aus informierten Kreisen verlautete, dass danach auch "Konkretes" verkündet werden könnte.

Waldbrände: Brasilianischer Staat rief Umweltnotstand aus

Bras�lia - Wegen Tausender Waldbrände hat der brasilianische Amazonas-Bundesstaat Par� den Umweltnotstand ausgerufen. Wie aus Satellitendaten des nationalen Weltraumforschungsinstituts hervorgeht, wurden seit Monatsbeginn bereits mehr als 5.000 Brände registriert - und somit fast so viele wie im gesamten November vergangenen Jahres. Der Umweltnotstand gilt nach Angaben der Behörden für 120 Tage. Damit wird unter anderem das Abbrennen von Weideflächen verboten.

Tanker kracht in Passagierschiff nahe Hafen von New Orleans

New Orleans (Louisiana) - Nahe dem Hafen von New Orleans ist ein Frachter mit einem Passagierschiff kollidiert. Auf dem Flusskreuzfahrtschiff hätten sich zur Zeit des Vorfalls über 130 Passagiere befunden, berichtete CNN unter Berufung auf Angaben der Hafenbehörde. Ob jemand bei dem Vorfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Aufnahmen des Sender Fox News zeigten das Passagierschiff in erheblicher Schieflage.

WHO meldet Fortschritte bei Pandemie-Abkommen

Genf - Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben bei den Verhandlungen über den letzten offenen Punkt des internationalen Pandemie-Abkommens nach Teilnehmerangaben deutliche Fortschritte erzielt. "Wir haben erhebliche Fortschritte erzielt, sowohl bei den Bestimmungen zur Aufteilung der Vorteile als auch beim Zugang", sagte der brasilianische Botschafter Tovar da Silva Nunes am Freitag nach zweiwöchigen Gesprächen in Genf.

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red