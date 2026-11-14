E5 und EU sollen Europa bei Ukraine-Gesprächen vertreten

Dublin - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Darauf verständigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs, wie EU-Ratspräsident Ant�nio Costa nach einem Gipfeltreffen in Dublin sagte. Unklar bleibt allerdings, wer bei Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump, Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Tisch sitzen würde.

Heuer um 13 Prozent weniger außerordentliche Schüler

Wien - Die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler ist im heurigen Schuljahr österreichweit um mehr als 13 Prozent gesunken. Insgesamt verfügen 2026/27 40.148 Kinder und Jugendlichen über zu geringe Deutschkenntnisse, um dem Unterricht folgen zu können. Das sind um 6.253 weniger als im Schuljahr davor. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will in einer Aussendung trotzdem nicht von einer Entwarnung sprechen: Das seien "nach wie vor viel zu viele".

Krankenkassen gehen heuer in Richtung "schwarze Null"

Wien - Die Prognose für die Gebarung der Krankenversicherungsträger für das laufende Jahr hat sich gegenüber jener aus dem August noch einmal verbessert. Aktuell sieht die vorläufige Erfolgsrechnung nur noch ein Defizit von 12,7 Mio. Euro vor. Im August ging man noch von einem Minus von 111,2 Mio. Euro aus. Dachverband-Chef Peter McDonald sieht für heuer den Turnaround "Richtung schwarze Null". Die Prognose für die kommenden Jahre fällt jedoch wieder schlechter aus.

Grünes Spitzenduo in Wien stellt sich der Wiederwahl

Wien - In Wien halten am Samstag gleich zwei Rathausparteien ihre Treffen ab. Die Wiener Grünen werden dabei im Rahmen einer Landesversammlung über die Bestätigung ihrer aktuellen Parteispitze entscheiden. Das Duo Judith Pühringer und Peter Kraus stellt sich der Wiederwahl. Zugleich halten die NEOS eine Landesmitgliederversammlung ab. Personelles steht dort nicht am Programm.

Flugstopp in den USA wieder aufgehoben

Washington - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat den landesweiten Stopp für Starts an Flughäfen nach rund vier Stunden wieder aufgehoben. Das teilte die Federal Aviation Administration (FAA) auf ihrer Webseite mit. Zuvor waren wegen Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem Tausende Flüge abgesagt worden. "Veraltete Hardware" sei ausgefallen, erklärte Verkehrsminister Sean Duffy zur Ursache. Auch sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten waren vorübergehend ausgesetzt.

Koalition in Niederlanden vorerst gerettet

Den Haag - In den Niederlanden ist ein Bruch der Regierung vorläufig abgewendet worden. Nach mehr als sieben Stunden Krisengesprächen einigten sich die Partner der Minderheitskoalition des linksliberalen Ministerpräsidenten Rob Jetten darauf, dass sie einen Neustart versuchen wollten. Allerdings ist noch unklar, wie die Zusammenarbeit künftig aussehen soll. Die Gespräche sollen am Wochenende fortgesetzt werden. Es sei eine schwierige Situation gewesen, sagte Jetten Freitagabend.

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red