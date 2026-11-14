Microsoft-Dienste funktionieren nach Mega-Panne wieder

Redmond (Washington) - Microsoft hat die weltweiten Störungen bei seinen Diensten wie Outlook und Teams nach über 24 Stunden vollständig behoben. "Wir haben unsere Maßnahmen zur Behebung der Ursache des Vorfalls abgeschlossen und den Dienst für die verbleibenden betroffenen Kunden und Regionen wiederhergestellt", teilte der US-Softwarekonzern am Samstag auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Als Ursache nannte Microsoft Serverprobleme, die zudem den KI-Assistenten Copilot beeinträchtigt hätten.

Tausende Flugausfälle in den USA nach Technikpanne

Washington/Schwechat - Eine technische Panne hat in den USA landesweites Chaos im Flugbetrieb ausgelöst und Zehntausende Passagiere zum Einstieg ins Wochenende auf eine Geduldsprobe gestellt. Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA ein landesweites Startverbot - eine äußerst seltene Maßnahme, die es so zuvor nur einmal in den letzten 25 Jahren gab und auch für Passagiere in Europa Folgen hat.

Heuer um 13 Prozent weniger außerordentliche Schüler

Wien - Die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler ist im heurigen Schuljahr österreichweit um mehr als 13 Prozent gesunken. Insgesamt verfügen 2026/27 40.148 Kinder und Jugendlichen über zu geringe Deutschkenntnisse, um dem Unterricht folgen zu können. Das sind um 6.253 weniger als im Schuljahr davor. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will in einer Aussendung trotzdem nicht von einer Entwarnung sprechen: Das seien "nach wie vor viel zu viele".

Grünes Spitzenduo in Wien stellt sich der Wiederwahl

Wien - In Wien halten am Samstag gleich zwei Rathausparteien ihre Treffen ab. Die Wiener Grünen werden dabei im Rahmen einer Landesversammlung über die Bestätigung ihrer aktuellen Parteispitze entscheiden. Das Duo Judith Pühringer und Peter Kraus stellt sich der Wiederwahl. Zugleich halten die NEOS eine Landesmitgliederversammlung ab. Personelles steht dort nicht am Programm.

Krankenkassen gehen heuer in Richtung "schwarze Null"

Wien - Die Prognose für die Gebarung der Krankenversicherungsträger für das laufende Jahr hat sich gegenüber jener aus dem August noch einmal verbessert. Aktuell sieht die vorläufige Erfolgsrechnung nur noch ein Defizit von 12,7 Mio. Euro vor. Im August ging man noch von einem Minus von 111,2 Mio. Euro aus. Dachverband-Chef Peter McDonald sieht für heuer den Turnaround "Richtung schwarze Null". Die Prognose für die kommenden Jahre fällt jedoch wieder schlechter aus.

Drei Öltanker in Straße von Hormuz in Brand geraten

Teheran - In der Seestraße von Hormuz sind nach iranischen Angaben drei Öltanker nach Explosionen in Brand geraten. Die Schiffe seien zuvor mit einer Seemine kollidiert, erklärten die iranischen Revolutionsgarden laut einer am Samstag vom Staats-TV verbreiteten Stellungnahme und die iranische Marine. Laut den iranischen Revolutionsgarden schalteten zwei Schiffe ihre Radar- und Ortungssysteme ab und versuchten, die Hormuz-Straße heimlich auf einer nicht genehmigten Route zu durchqueren.

Papst Leo XIV. besucht alte Wirkungsstätte in Peru

Lima/Vatikanstadt - Auf seiner Südamerika-Reise ist Papst Leo XIV. am Freitag in die peruanische Stadt Chiclayo gereist, wo er 2015-2023 Bischof war. "Welch eine Freude, nach Chiclayo zurückzukehren", sagte der 71-Jährige bei seiner Ankunft in der Stadt, wo ihn Hunderttausende begrüßten. "Danke für eure Zuneigung, eure Unterstützung und eure Gebete - besonders für meine Gesundheit." Trotz seiner Krebs-OP im Oktober war Leo vorigen Freitag zu seiner bisher längsten Auslandsreise aufgebrochen.

Ermittlungen in Ungarn gegen früheren Minister unter Orban

Budapest - Die in Ungarn neu geschaffene Antikorruptionsbehörde NVVH hat bei Ermittlungen gegen einen Ex-Minister der Regierung des früheren Premier Viktor Orban (2010-26) verstecktes Bargeld in Millionenhöhe entdeckt. Im Zuge des Strafverfahrens gegen Miklos Sesztak seien Durchsuchungen an mehreren Orten durchgeführt worden, erklärte die NVVH am Freitag. Dabei hätten die Ermittler große Mengen an Bargeld unterschiedlicher Währungen im Wert von insgesamt 17,7 Millionen Euro gefunden.

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red