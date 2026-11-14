USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft bei Gebietsverzicht an

Washington/Kiew (Kyjiw) - Die USA haben laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft im Gegenzug für einen Gebietsverzicht in Aussicht gestellt. "Die Amerikaner haben eine Frage aufgeworfen: 'Was wäre, wenn die Ukraine der NATO beitritt? Würde die Ukraine sich aus dem Donbass zurückziehen?' Selenskyj bekräftigte aber, dass Kiew nicht bereit sei, Gebiete abzutreten. Bei bestimmten Voraussetzungen würde er dies aber in einem Referendum zur Abstimmung stellen.

Familie durch ukrainische Drohne in Westrussland getötet

Belgorod - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ist im westrussischen Gebiet Belgorod eine dreiköpfige Familie getötet worden. Die Drohne griff dem operativen Stab der Region zufolge ein Wohnhaus in der Siedlung Proletarski im Landkreis Rakitnoje direkt an. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Proletarski ist nur etwa 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. In der Region seien zudem bei ukrainischen Drohnenangriffen mindestens neun Menschen verletzt worden, hieß es.

Tausende Flugausfälle in den USA nach Technikpanne

Washington/Schwechat - Eine technische Panne hat in den USA landesweites Chaos im Flugbetrieb ausgelöst und Zehntausende Passagiere zum Einstieg ins Wochenende auf eine Geduldsprobe gestellt. Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA ein landesweites Startverbot - eine äußerst seltene Maßnahme, die es so zuvor nur einmal in den letzten 25 Jahren gab und auch für Passagiere in Europa Folgen hat.

Microsoft-Dienste funktionieren nach Mega-Panne wieder

Redmond (Washington)/Berlin - Microsoft hat die weltweiten Störungen bei seinen Diensten wie Outlook und Teams nach über 24 Stunden vollständig behoben. "Wir haben unsere Maßnahmen zur Behebung der Ursache des Vorfalls abgeschlossen und den Dienst für die verbleibenden betroffenen Kunden und Regionen wiederhergestellt", teilte der US-Softwarekonzern am Samstag auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Als Ursache nannte Microsoft Serverprobleme, die zudem den KI-Assistenten Copilot beeinträchtigt hätten.

COP31: UNO-Klimachef warnt Verhandler vor Taktiken

Antalya/Wien - Zur Halbzeit der Weltklimakonferenz (COP31) in der Türkei hat UNO-Klimachef Simon Stiell die Verhandler am Samstag zu Kompromissbereitschaft und Ehrgeiz gemahnt. "Zu Beginn der zweiten Woche fordere ich die Parteien dazu auf, zügig die schwierigsten Fragen anzugehen und taktische Verzögerungen zu vermeiden", sagte Stiell in Richtung der Diplomaten aus knapp 200 Staaten.

Krankenkassen gehen heuer in Richtung "schwarze Null"

Wien - Die Prognose für die Gebarung der Krankenversicherungsträger für das laufende Jahr hat sich gegenüber jener aus dem August noch einmal verbessert. Aktuell sieht die vorläufige Erfolgsrechnung nur noch ein Defizit von 12,7 Mio. Euro vor. Im August ging man noch von einem Minus von 111,2 Mio. Euro aus. Dachverband-Chef Peter McDonald sieht für heuer den Turnaround "Richtung schwarze Null". Die Prognose für die kommenden Jahre fällt jedoch wieder schlechter aus.

Drei Öltanker in Straße von Hormuz in Brand geraten

Teheran - In der Seestraße von Hormuz sind nach iranischen Angaben drei Öltanker nach Explosionen in Brand geraten. Die Schiffe seien zuvor mit einer Seemine kollidiert, erklärten die iranischen Revolutionsgarden laut einer am Samstag vom Staats-TV verbreiteten Stellungnahme und die iranische Marine. Laut den iranischen Revolutionsgarden schalteten zwei Schiffe ihre Radar- und Ortungssysteme ab und versuchten, die Hormuz-Straße heimlich auf einer nicht genehmigten Route zu durchqueren.

Papst Leo XIV. besucht alte Wirkungsstätte in Peru

Lima/Vatikanstadt - Auf seiner Südamerika-Reise ist Papst Leo XIV. am Freitag in die peruanische Stadt Chiclayo gereist, wo er 2015-2023 Bischof war. "Welch eine Freude, nach Chiclayo zurückzukehren", sagte der 71-Jährige bei seiner Ankunft in der Stadt, wo ihn Hunderttausende begrüßten. "Danke für eure Zuneigung, eure Unterstützung und eure Gebete - besonders für meine Gesundheit." Trotz seiner Krebs-OP im Oktober war Leo vorigen Freitag zu seiner bisher längsten Auslandsreise aufgebrochen.

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red