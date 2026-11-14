Tausende Flugausfälle in den USA wegen Technikpanne

Washington/Schwechat - Eine technische Panne hat in den USA Chaos im Flugbetrieb ausgelöst. Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA am Freitag ein landesweites Startverbot - eine äußerst seltene Maßnahme, die es so zuvor nur einmal in den vergangenen 25 Jahren gab und auch für Passagiere Folgen hatte. Rund vier Stunden später gab die FAA Entwarnung und hob das Verbot wieder auf, bis dahin waren jedoch schon Tausende Flüge abgesagt.

USA bringen NATO-Beitritt der Ukraine ins Spiel

Washington/Kiew (Kyjiw) - Die USA haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen NATO-Beitritt der Ukraine ins Spiel gebracht, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Ukraine die Donbass-Region im Osten aufgibt. "Die Amerikaner haben eine Frage aufgeworfen: 'Was wäre, wenn die Ukraine der NATO beitritt? Würde die Ukraine sich aus dem Donbass zurückziehen?' Das war das erste Mal, dass diese Frage gestellt wurde", sagte Selenskyj in am Samstag freigegebenen Äußerungen.

Krankenkassen gehen heuer in Richtung "schwarze Null"

Wien - Die Prognose für die Gebarung der Krankenversicherungsträger für das laufende Jahr hat sich gegenüber jener aus dem August noch einmal verbessert. Aktuell sieht die vorläufige Erfolgsrechnung nur noch ein Defizit von 12,7 Mio. Euro vor. Im August ging man noch von einem Minus von 111,2 Mio. Euro aus. Dachverband-Chef Peter McDonald sieht für heuer den Turnaround "Richtung schwarze Null". Die Prognose für die kommenden Jahre fällt jedoch wieder schlechter aus.

Pühringer und Kraus als Wiener Grünes Spitzenduo bestätigt

Wien - Die Wiener Grünen haben am Samstagvormittag bei ihrer Landesversammlung in Wien die aktuelle Parteispitze bestätigt. Das Duo Judith Pühringer und Peter Kraus wurde mit 87,7 Prozent der Stimmberechtigten wiedergewählt. Davor skizzierten die beiden die Grünen als jene Kraft, die den Menschen zuhöre und mit ihren Problemen "nicht alleine" lasse. Man stelle sich gegen den "Stillstand", den man bei der SPÖ verortete - und werde Wien "niemals der FPÖ überlassen".

Große Anteilnahme an Trauerfeier für Aiwanger in München

München - In einem bewegenden Trauerstaatsakt hat Bayern in der Münchner Frauenkirche Abschied von dem langjährigen Wirtschaftsminister und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger genommen. Weit mehr als 1.100 Trauergäste - viele davon in Tracht - erwiesen ihm zehn Tage nach seinem plötzlichen Tod die letzte Ehre, Hunderte weitere Gäste fanden keinen Zugang mehr in die Kirche und verfolgten die Messe auf dem Kirchplatz.

Lawinenunglück in Tirol - Ein Toter

Innsbruck/Stubaier Gletscher - In Tirol ist am Samstag ein Mann bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Der Wintersportler wurde gegen 11.30 Uhr am Stubaier Gletscher von den Schneemassen mitgerissen und in eine Randspalte gedrückt. Er erlag seinen Verletzungen, bestätigte die Tiroler Leitstelle gegenüber der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung". Das Unglück habe sich abseits der Pisten im Bereich der Daunscharte (3.155 m) ereignet, hieß es.

76-Jähriger wollte Betrügern in Wien 100.000 Euro übergeben

Wien - Ein 76-Jähriger hat Anlagebetrügern in Wien-Simmering 100.000 Euro in bar übergeben wollen, die Täter wurden jedoch am Freitag nach einer Anzeige der Tochter in der Wohnung ihres Vaters gefasst. Der Mann hatte dem angeblichen Investmentunternehmen bereits 99.000 Euro und 100.000 Euro überwiesen, die Bank ließ dies jedoch nicht zu bzw. holte das Geld laut Polizeisprecherin Anna Gutt zurück. Daraufhin schlugen die Betrüger eine Bargeldübergabe vor. Dies wurde nun vereitelt.

Leichtes Erdbeben in der Steiermark

Mautern - Am Samstag hat sich um 5.19 Uhr im Raum Mautern (Bezirk Leoben) ein Erdbeben der Stärke 2,4 ereignet. Die Erdstöße wurden vereinzelt verspürt, berichtete der Österreichische Erdbebendienst (Geosphere Austria). Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es in einer Aussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red