US-Flugverkehr soll sich bis Sonntagabend normalisieren

Washington/Schwechat - Nach dem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA soll sich der Flugverkehr bis Sonntagabend wieder vollständig normalisieren. Das teilte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Bryan Bedford, bei einer Pressekonferenz am Samstag unter Berufung auf die Fluggesellschaften mit. "Ich denke, das Schlimmste liegt hinter uns", sagte er. Allerdings seien noch erhebliche Anstrengungen nötig, bis der Betrieb wieder normal laufe.

USA bringen NATO-Beitritt der Ukraine ins Spiel

Washington/Kiew (Kyjiw) - Die USA haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen NATO-Beitritt der Ukraine ins Spiel gebracht, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Ukraine die Donbass-Region im Osten aufgibt. "Die Amerikaner haben eine Frage aufgeworfen: 'Was wäre, wenn die Ukraine der NATO beitritt? Würde die Ukraine sich aus dem Donbass zurückziehen?' Das war das erste Mal, dass diese Frage gestellt wurde", sagte Selenskyj in am Samstag freigegebenen Äußerungen.

Toter und Verletzte bei russischen Angriffen in Ukraine

Belgorod - Bei einer Serie russischer Angriffe gegen ukrainische Städte ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Über 30 Zivilisten wurden bei den Attacken nach offiziellen Angaben verwundet. Allein in Saporischschja wurden mindestens 22 Menschen verletzt, wie der regionale Militärverwalter Mychajlo Semikin auf Telegram mitteilte. Unter den Verletzten waren demnach auch drei Kinder. Erst am Vortag war die Stadt Ziel russischer Angriffe.

Medien: USA verlieren Status als masernfreies Land

Washington - Die USA haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach mehr als einem Vierteljahrhundert ihren Status als masernfreies Land verloren. Eine Expertenkommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) sei zu dem Schluss gekommen, dass die USA die Voraussetzungen dafür nicht mehr erfüllten, berichteten unter anderem das "Wall Street Journal" und die "Washington Post" unter Berufung auf mit der Entscheidung vertraute Personen.

COP31: Tausende demonstrieren in der Türkei

Antalya/Wien - Zur Halbzeit der UNO-Klimakonferenz (COP31) in Antalya hat am Samstag ein großer Protest zivilgesellschaftlicher Organisationen stattgefunden. Mehr als 10.000 Menschen gingen nach Angaben der Veranstalter für Klimaschutz und Menschenrechte friedlich auf die Straße. "Seit langer Zeit hat es in der Türkei keinen Protest mehr mit solcher Teilhabe gegeben", sagte Nil Ormanli vom Veranstaltungskomitee. Die türkischen Behörden machen in der Regel keine Angaben zu Teilnehmerzahlen.

Meta muss in Italien 805 Millionen Euro Strafe zahlen

Rom/Menlo Park - Die italienische Datenschutzbehörde hat gegen den Facebook-Betreiber Meta Platforms eine Geldstrafe in Höhe von 805 Millionen Euro verhängt. Der US-Konzern habe ohne Zustimmung und ohne vorherige Information auf Fotos und Videos von Android-Nutzern zugegriffen, teilte die Behörde am Samstag mit. Von Meta war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Demokrat gewinnt Gouverneurswahl in Alaska

Washington/Juneau (Alaska) - Erstmals seit 1998 haben die Demokraten wieder die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Alaska gewonnen. Der 37-jährige Jonathan Kreiss-Tomkins setzte sich gegen drei republikanische Kandidaten durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Basis der Stimmauszählungen meldete. Er wird der jüngste Gouverneur in der Geschichte Alaskas, in dem nordwestlichsten Bundesstaat der USA.

Philippinen siegen bei asiatischem ESC-Ableger in Bangkok

Bangkok - Die Philippinen haben den ersten offiziellen Ableger des Eurovision Song Contest (ESC) in Asien gewonnen. Zuschauer und Jurys aus den elf Teilnehmer-Ländern sowie das Online-Publikum wählten die 19-jährige philippinische Popsängerin Carmelle bei dem am Samstag in Bangkok stattfindenden Wettbewerb zur Siegerin. Ihr Beitrag "Sobra-Sobra" ist ein optimistisches Plädoyer für starke Frauen. Philippinische Frauen seien "stark, entschlossen, unabhängig", betonte die Sängerin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red