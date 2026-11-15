Österreich in NL nach 1:0 gegen Irland wieder erstklassig

Linz - Österreichs Männer-Nationalteam hat zum zweiten Mal in der Bewerbsgeschichte der Fußball-Nations-League den Aufstieg in die höchste Liga geschafft. Nach viel Krampf war es am Samstag in Linz Joker Sasa Kalajdzic, der in der 79. Minute für die Erlösung und einen 1:0-(0:0)-Sieg gegen Irland sorgte. Damit sicherte sich die Elf von Teamchef Ralf Rangnick vorzeitig den Sieg in Gruppe 3 von Liga B und löste das Ticket für die höchste Turnierebene der kommenden NL-Ausgabe.

US-Flugverkehr soll sich bis Sonntagabend normalisieren

Washington/Schwechat - Nach dem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA soll sich der Flugverkehr bis Sonntagabend wieder vollständig normalisieren. Das teilte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Bryan Bedford, bei einer Pressekonferenz am Samstag unter Berufung auf die Fluggesellschaften mit. "Ich denke, das Schlimmste liegt hinter uns", sagte er. Allerdings seien noch erhebliche Anstrengungen nötig, bis der Betrieb wieder normal laufe.

Van der Bellen am Volkstrauertag bei Steinmeier in Berlin

Berlin/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Sonntag anlässlich des Volkstrauertags bei seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Zu Mittag legen die beiden Kränze an der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Neuen Wache, nieder. Danach findet im Deutschen Bundestag eine Gedenkveranstaltung statt. Nach einer Gedenkrede Van der Bellens wird Steinmeier das Totengedenken sprechen.

SpaceX fängt Riesen-Rakete erstmals wieder auf

USA/Hawthorne - Erstmals hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX die obere Stufe des Riesen-Raketensystems Starship nach einem All-Testflug auf der Erde wieder aufgefangen. Rund 20 Stunden nach dem Start kehrte das Starship kontrolliert zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück und wurde dort von Greifarmen am Startturm aufgefangen. Es war das erste Mal, dass SpaceX einen solchen Fangversuch unternommen hatte.

Meta muss in Italien 805 Millionen Euro Strafe zahlen

Rom/Menlo Park - Die italienische Datenschutzbehörde hat gegen den Facebook-Betreiber Meta Platforms eine Geldstrafe in Höhe von 805 Millionen Euro verhängt. Der US-Konzern habe ohne Zustimmung und ohne vorherige Information auf Fotos und Videos von Android-Nutzern zugegriffen, teilte die Behörde am Samstag mit. Von Meta war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Medien: USA verlieren Status als masernfreies Land

Washington - Die USA haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach mehr als einem Vierteljahrhundert ihren Status als masernfreies Land verloren. Eine Expertenkommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) sei zu dem Schluss gekommen, dass die USA die Voraussetzungen dafür nicht mehr erfüllten, berichteten unter anderem das "Wall Street Journal" und die "Washington Post" unter Berufung auf mit der Entscheidung vertraute Personen.

Philippinen siegen bei asiatischem ESC-Ableger in Bangkok

Bangkok - Die Philippinen haben den ersten offiziellen Ableger des Eurovision Song Contest (ESC) in Asien gewonnen. Zuschauer und Jurys aus den elf Teilnehmer-Ländern sowie das Online-Publikum wählten die 19-jährige philippinische Popsängerin Carmelle bei dem am Samstag in Bangkok stattfindenden Wettbewerb zur Siegerin. Ihr Beitrag "Sobra-Sobra" ist ein optimistisches Plädoyer für starke Frauen. Philippinische Frauen seien "stark, entschlossen, unabhängig", betonte die Sängerin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red