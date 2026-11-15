"The COM" steckte bei 20 Kriminalitätsfällen dahinter

Wien - Das international tätige, gewaltbereite Netz "The COM" ist in Österreich angekommen. Wie der Direktor des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, im Interview mit der APA sagte, seien 300 Fälle rückanalysiert worden. Teils gab es schon gerichtliche Urteile. 115 Fälle haben einen Bezug zu "The COM", 20 Fälle sind beweisfest, führte der BK-Direktor aus. "Ich kann hier internationale Ermittler zitieren: 'Wir haben es hier mit Wahnsinnigen zu tun, die unsere Kinder angreifen'."

Irans Revolutionsgarden: US-Stützpunkt in Bahrain attackiert

Teheran/Manama - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben erneut eine US-Radaranlage in Bahrain angegriffen. Die Anlage auf dem Hubschrauber-Stützpunkt Al-Riffa sei mit sechs Drohnen attackiert worden, teilten die Revolutionsgarden am Sonntag mit. Das Verteidigungsministerium in Bahrain hingegen sprach von der erfolgreichen Abwehr eines iranischen Drohnenangriffs. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Van der Bellen am Volkstrauertag bei Steinmeier in Berlin

Berlin/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Sonntag anlässlich des Volkstrauertags bei seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Zu Mittag legen die beiden Kränze an der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Neuen Wache, nieder. Danach findet im Deutschen Bundestag eine Gedenkveranstaltung statt. Nach einer Gedenkrede Van der Bellens wird Steinmeier das Totengedenken sprechen.

Macron warnt vor Kürzung von Ukraine-Hilfen

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor einer Kürzung der Militärhilfe für die Ukraine gewarnt. Wer die Mittel für die Ukraine einschränken wolle, "möchte sie im Grunde zu einem ungerechten Frieden zwingen, sie dauerhaft verwundbar machen und damit auch Europa", schrieb Macron am Samstag im Onlinedienst X. "Das ist das Rezept für den nächsten Krieg. Das kann nicht die Position Frankreichs sein."

Toter und Verletzte nach ukrainischen Angriffen in Russland

Moskau - Bei einem Angriff der Ukraine auf die südrussische Region Rostow ist in der Nacht auf Sonntag eine Person getötet worden. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region mit. Bei einem weiteren Drohnenangriff in der Teilrepublik Tatarstan, rund 1.000 Kilometer östlich von Moskau, wurde in der Stadt Nischnekamsk eine Industrieanlage beschädigt, wie Bürgermeister Radmir Beljajew erklärte. Zudem sei ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen worden.

36-Jähriger schneidet sich in OÖ mit Motorsäge in den Kopf

Eschenau - Ein 36-Jähriger hat sich am Samstag bei Holzarbeiten in Eschenau (Bezirk Grieskirchen) mit einer Motorsäge in den Kopf geschnitten und unbestimmten Grades verletzt. Der Mann hatte Brennholz zerkleinert, als sich das Schwert der Säge verklemmte. Beim Versuch, es wieder frei zu bekommen, verletzte er sich am Kopf. Sein Schmerzensschrei machte einen Kollegen aufmerksam, der sofort Erste Hilfe leistete. Der 36-Jährige wurde ins Klinikum Wels eingeliefert, so die Polizei.

Parkschließung für Trumps Golfplatz von Gericht blockiert

Washington - Eine Bundesrichterin in der US-Hauptstadt Washington hat die Pläne von Präsident Donald Trump für den Umbau eines traditionsreichen Golfplatzes vorerst gestoppt. Richterin Ana Reyes ordnete laut Medienberichten an, dass das Areal auf einer Halbinsel im Fluss Potomac nicht wie vorgesehen ab sofort für 15 Monate geschlossen werden darf. Geklagt hatten eine Organisation für Denkmalschutz und zwei Golfer aus Washington. Die Anordnung der Richterin gilt bis zum 28. November.

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red