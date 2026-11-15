"The COM" steckte bei 20 Kriminalitätsfällen dahinter

Wien - Das international tätige, gewaltbereite Netz "The COM" ist in Österreich angekommen. Wie der Direktor des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, im Interview mit der APA sagte, seien 300 Fälle rückanalysiert worden. Teils gab es schon gerichtliche Urteile. 115 Fälle haben einen Bezug zu "The COM", 20 Fälle sind beweisfest, führte der BK-Direktor aus. "Ich kann hier internationale Ermittler zitieren: 'Wir haben es hier mit Wahnsinnigen zu tun, die unsere Kinder angreifen'."

Emmerling will Fußfessel für unmündige Straftäter

Wien - Die Wiener Jugendstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) will der Bundesregierung die Einführung von möglichen Fußfesseln für unmündige Intensivstraftäter vorschlagen. "Eine Auszeit-WG ist das eine, aber wir müssen über weitere Maßnahmen nachdenken", sagte sie im Interview mit der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe). Was sie sich ergänzend vorstellen könne, sei "die Möglichkeit einer Fußfessel."

FPÖ stimmt neuer Flughafen-Leitung in Salzburg nicht zu

Salzburg - Die FPÖ will der Kür des langjährigen Chefs der Großglockner Hochalpenstraßen AG, Johannes Hörl, zum neuen Geschäftsführer des Salzburger Flughafens - zumindest vorerst - nicht zustimmen. "Insbesondere die Zusammensetzung der Hearing-Kommission sowie bekannt gewordene personelle Querverbindungen" würden Fragen aufwerfen, die vor einer Entscheidung nachvollziehbar geklärt werden müssten, so Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek in einer Aussendung am Sonntag.

800 Kilogramm Pyrotechnik illegal in Wien-Mariahilf gelagert

Wien - Im Lager eines Geschäftslokals in einem Wohnhaus in Wien-Mariahilf ist bereits am Freitag knapp eine Tonne Pyrotechnik gefunden worden. Mehr als 800 Kilogramm davon waren über den zulässigen Mengen gelagert. Darunter befanden sich zahlreiche Feuerwerksbatterien, Knallkörper und weitere pyrotechnische Artikel. Teilweise handelte es sich auch um illegale Pyrotechnik der Kategorie F4, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien am Sonntag in einer Aussendung.

Hamas-Kommandant starb bei israelischem Luftangriff in Gaza

Gaza/Khan Younis - Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen weiteren Brigadekommandanten der islamistischen Terrororganisation Hamas "eliminiert". Samir Abu Younis sei erst seit zwei Monaten Befehlshaber der Hamas-Brigade in Rafah im Süden des Gazastreifens und eine Schlüsselfigur unter den ranghohen Mitgliedern der Hamas gewesen, teilte die Armee am Sonntag mit. Die Hamas bestätigte seinen Tod. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Irans Revolutionsgarden: US-Stützpunkt in Bahrain attackiert

Teheran/Manama - Die iranischen Revolutionsgarden haben am Sonntag eine US-Radaranlage auf dem Hubschrauberstützpunkt Al-Riffa in Bahrain mit sechs Drohnen attackiert. Dies sei eine Vergeltung für feindselige US-Aktionen, hieß es in Teheran. Von dort war bereits am Freitag eine solche Aktion vermeldet worden. Das Verteidigungsministerium in Bahrain hingegen sprach aktuell von der erfolgreichen Abwehr eines iranischen Drohnenangriffs. Beide Angaben waren vorerst nicht unabhängig zu überprüfen.

19-Jähriger nach Teufellauf in Tirol verletzt

Innsbruck/Brixen im Thale/Grafenstein - Bei einer Auseinandersetzung nach einem Teufellauf ist in der Nacht auf Sonntag in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) ein junger Mann verletzt worden. Er war mit zwei 22 und 25 Jahre alten Männern beim anschließenden Fest in Streit geraten, dabei warfen die Männer gegen 2.50 Uhr früh ein Stahlabsperrgitter auf den am Boden liegenden 19-Jährigen. Er wurde ins Spital eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehe eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft, so die Polizei.

Toter und Verletzte nach ukrainischen Angriffen in Russland

Moskau - Die Ukraine hat in Nischnekamsk in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie angegriffen. Es gebe nach den Angriffen drei Verletzte, teilte das regionale Gesundheitsministerium mit. Die Behörde machte keine Angaben dazu, welche Industrieanlage getroffen wurde. In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von einem Großbrand im Werk Nischnekamskneftechim, das auch über eine Ölraffinerie verfügt.

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red