Huss weiter für Honorarobergrenze bei Privatärzten

Wien - Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, plädiert weiter für eine Honorarobergrenze bei Wahlärzten. Es sei nicht vertretbar, dass man so viel Geld bezahlt, betonte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Huss baut in diesem Zusammenhang weiterhin auf eine Gesundheitsreform. "Wir haben keine Zwei-Klassen-Medizin, sondern eine Zwei-Klassen-Wartezeit", meinte der Arbeitnehmervertreter.

"The COM" steckte bei 20 Kriminalitätsfällen dahinter

Wien - Das international tätige, gewaltbereite Netz "The COM" ist in Österreich angekommen. Wie der Direktor des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, im Interview mit der APA sagte, seien 300 Fälle rückanalysiert worden. Teils gab es schon gerichtliche Urteile. 115 Fälle haben einen Bezug zu "The COM", 20 Fälle sind beweisfest, führte der BK-Direktor aus. "Ich kann hier internationale Ermittler zitieren: 'Wir haben es hier mit Wahnsinnigen zu tun, die unsere Kinder angreifen'."

Industriealkohol aus Rotwein: Totschnig verspricht EU-Gelder

Wien/Brüssel - Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat am Sonntag angekündigt, dass die EU bis zu 5 Mio. Euro zur Krisendestillation von Rotwein der Jahrgänge 2024 und älter zur Verfügung stellen werde. Details gebe die EU-Kommission am 4. Dezember per Verordnungsentwurf bekannt, so der Minister. Darin soll auch der Preis festgelegt werden, den die Winzer für die Destillierung ihrer Weine erhalten. Die Krisendestillation soll das Überangebot reduzieren und so für höhere Preise sorgen.

Irans Revolutionsgarden: US-Stützpunkt in Bahrain attackiert

Teheran/Manama - Die iranischen Revolutionsgarden haben am Sonntag eine US-Radaranlage auf dem Hubschrauberstützpunkt Al-Riffa in Bahrain mit sechs Drohnen attackiert. Dies sei eine Vergeltung für feindselige US-Aktionen, hieß es in Teheran. Von dort war bereits am Freitag eine solche Aktion vermeldet worden. Das Verteidigungsministerium in Bahrain hingegen sprach aktuell von der erfolgreichen Abwehr eines iranischen Drohnenangriffs. Beide Angaben waren vorerst nicht unabhängig zu überprüfen.

Mehrere Verletzte bei Brauchtumsveranstaltungen

Innsbruck/Brixen im Thale/Grafenstein - Brauchtumsveranstaltungen haben in der Nacht auf Sonntag in mehreren Bundesländern Verletzte gefordert: Nach einem Teufellauf in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) wurde ein Mann von Unbekannten verletzt. In Kärnten wurden bei einer "Krampusdisco" in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) zwei Personen krankenhausreif geschlagen. Und in Oberösterreich gab es mehrere Verletzte bei einem Perchtenlauf in Ansfelden (Bezirk Linz-Land), berichteten die Landespolizeidirektionen.

Emmerling will Fußfessel für unmündige Straftäter

Wien - Die Wiener Jugendstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) will der Bundesregierung die Einführung von möglichen Fußfesseln für unmündige Intensivstraftäter vorschlagen. "Eine Auszeit-WG ist das eine, aber wir müssen über weitere Maßnahmen nachdenken", sagte sie im Interview mit der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe). Was sie sich ergänzend vorstellen könne, sei "die Möglichkeit einer Fußfessel."

FPÖ stimmt neuer Flughafen-Leitung in Salzburg nicht zu

Salzburg - Die FPÖ will der Kür des langjährigen Chefs der Großglockner Hochalpenstraßen AG, Johannes Hörl, zum neuen Geschäftsführer des Salzburger Flughafens - zumindest vorerst - nicht zustimmen. "Insbesondere die Zusammensetzung der Hearing-Kommission sowie bekannt gewordene personelle Querverbindungen" würden Fragen aufwerfen, die vor einer Entscheidung nachvollziehbar geklärt werden müssten, so Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek in einer Aussendung am Sonntag.

800 Kilogramm Pyrotechnik illegal in Wien-Mariahilf gelagert

Wien - Im Lager eines Geschäftslokals in einem Wohnhaus in Wien-Mariahilf ist bereits am Freitag knapp eine Tonne Pyrotechnik gefunden worden. Mehr als 800 Kilogramm davon waren über den zulässigen Mengen gelagert. Darunter befanden sich zahlreiche Feuerwerksbatterien, Knallkörper und weitere pyrotechnische Artikel. Teilweise handelte es sich auch um illegale Pyrotechnik der Kategorie F4, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien am Sonntag in einer Aussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red