Huss weiter für Honorarobergrenze bei Privatärzten

Wien - Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, plädiert weiter für eine Honorarobergrenze bei Wahlärzten. Es sei nicht vertretbar, dass man so viel Geld bezahlt, betonte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Huss baut in diesem Zusammenhang weiterhin auf eine Gesundheitsreform. "Wir haben keine Zwei-Klassen-Medizin, sondern eine Zwei-Klassen-Wartezeit", meinte der Arbeitnehmervertreter.

Räuber erbeuteten in Dänemark großen Pok�mon-Kartenschatz

Lyngby - Maskierte Räuber haben nördlich von Kopenhagen ein Geschäft überfallen, das unter anderem Pok�mon-Karten verkauft, und Sammlerstücke für umgerechnet mehr als 130.000 Euro erbeutet. Die Polizei fahndete am Sonntag mit einem Großaufgebot nach fünf Männern. Diese sollen einen Mitarbeiter in einem Einkaufszentrum in Lyngby mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand" bedroht, Vitrinen zerschmettert und die begehrten Karten gestohlen haben.

Van der Bellen in Berlin: "Mitgefühl ist Zeichen von Stärke"

Berlin - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntag im Deutschen Bundestag die Gedenkrede zum Volkstrauertag gehalten. In den Mittelpunkt der Ansprache stellte er laut Redetext den Gedanken des Mitgefühls und wandte sich gegen Abstumpfung. Die deutsche Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte die Schirmherrschaft über die zentrale Gedenkstunde des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die sie "im Zeichen der engen Verbundenheit Deutschlands mit Österreich" sieht.

Meinl-Reisinger für Sacheinigung vor Ukraine-Gesprächen

Wien/EU-weit - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) fordert nach der Einigung über eine europäische Verhandlungsdelegation für die Ukraine-Gespräche die EU-Partner auf, sich rasch über Sachfragen zu einigen. "Dieses Team braucht dringend ein inhaltliches Mandat", sagt Meinl-Reisinger der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z., Montagsausgabe). "Wir müssen handlungs- und entscheidungsfähig sein. Und vor allem müssen wir unsere Interessen formulieren", so die Außenministerin.

Sieben Verletzte bei Crash von zwei Polizeiautos in Wien

Wien - Beim Zusammenstoß zweier Polizeiautos in Wien-Favoriten sind am Samstagabend sieben Personen verletzt worden. Ein Rettungsdienst hatte wegen eines psychotischen und sehr aggressiven Patienten um Unterstützung gerufen. Bezirkskräfte sowie die Bereitschaftseinheit fuhren rasch zum Einsatz in der Gudrunstraße. Als sie dort gleichzeitig ankamen, kollidierten die beiden Streifenwagen und einer schleuderte auf den Gehsteig. Mehrere Sanitäter und Passanten wurden getroffen.

Irans Revolutionsgarden: US-Stützpunkt in Bahrain attackiert

Teheran/Manama - Die iranischen Revolutionsgarden haben am Sonntag eine US-Radaranlage auf dem Hubschrauberstützpunkt Al-Riffa in Bahrain mit sechs Drohnen attackiert. Dies sei eine Vergeltung für feindselige US-Aktionen, hieß es in Teheran. Von dort war bereits am Freitag eine solche Aktion vermeldet worden. Das Verteidigungsministerium in Bahrain hingegen sprach aktuell von der erfolgreichen Abwehr eines iranischen Drohnenangriffs. Beide Angaben waren vorerst nicht unabhängig zu überprüfen.

Mehrere Verletzte bei Brauchtumsveranstaltungen

Innsbruck/Brixen im Thale/Grafenstein - Brauchtumsveranstaltungen haben in der Nacht auf Sonntag in mehreren Bundesländern Verletzte gefordert: Nach einem Teufellauf in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) wurde ein Mann von Unbekannten verletzt. In Kärnten wurden bei einer "Krampusdisco" in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) zwei Personen krankenhausreif geschlagen. Und in Oberösterreich gab es mehrere Verletzte bei einem Perchtenlauf in Ansfelden (Bezirk Linz-Land), berichteten die Landespolizeidirektionen.

Millionen Daten geklaut: Angriff auf französische Postfirma

Paris - Bei einem riesigen Cyberangriff sind Millionen Adressdaten in Frankreich abgegriffen worden. Eine Tochterfirma der französischen Post wurde Mitte September angegriffen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bei dem Zugriff auf Maileva seien Name, Vorname und Anschrift von 22 Millionen Menschen gestohlen worden. Es handle sich damit um einen der größten Cyberangriffe in Frankreich. In dem Land leben rund 69 Millionen Menschen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red