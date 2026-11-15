Hunderttausende bei Demo gegen Medienreform in Prag

Prag - Mit einer Großkundgebung haben die Proteste gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren in Tschechien ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der Organisation "Eine Million Augenblicke für Demokratie" und versammelten sich am Sonntag auf der Letna-Ebene in Prag. Mikulas Minar, der Vorsitzende des Veranstaltungskomitees der Organisation, sagte es hätten geschätzte 350.000 bis 450.000 Menschen an der Kundgebung teilgenommen.

Nach Sabotageakt: Estland schließt Grenze zu Russland

Tallinn - Nach einem versuchten Anschlag auf das Gebäude des Drohnenherstellers Threod Systems in Estland hat die Regierung beschlossen, die Grenzen zu Russland zu schließen. "Nach eindeutigen Beweisen dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU einen Sabotageangriff auf ein estnisches Unternehmen der Verteidigungsindustrie angeordnet hat, wird Estland ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schließen", so Außenminister Margus Tsahkna auf der Plattform X.

Huss weiter für Honorarobergrenze bei Privatärzten

Wien - Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, plädiert weiter für eine Honorarobergrenze bei Wahlärzten. Es sei nicht vertretbar, dass man so viel Geld bezahlt, betonte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Huss baut in diesem Zusammenhang weiterhin auf eine Gesundheitsreform. "Wir haben keine Zwei-Klassen-Medizin, sondern eine Zwei-Klassen-Wartezeit", meinte der Arbeitnehmervertreter.

US-Flugverkehr wohl erst am Montag wieder völlig normal

Washington/Wien - Nach dem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA rechnet US-Verkehrsminister Sean Duffy erst am Montag mit einer vollständigen Normalisierung des Flugverkehrs. Der Betrieb werde sich am Sonntag weiter erholen, wahrscheinlich aber erst am Montag wieder vollständig normal laufen, sagte Duffy verschiedenen US-Sendern. Am Samstag hatte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Bryan Bedford, eine Normalisierung bis Sonntagabend in Aussicht gestellt.

Van der Bellen in Berlin: "Mitgefühl ist Zeichen von Stärke"

Berlin - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntag im Deutschen Bundestag die Gedenkrede zum Volkstrauertag gehalten. In den Mittelpunkt der Ansprache stellte er laut Redetext den Gedanken des Mitgefühls und wandte sich gegen Abstumpfung. Die deutsche Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte die Schirmherrschaft über die zentrale Gedenkstunde des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die sie "im Zeichen der engen Verbundenheit Deutschlands mit Österreich" sieht.

Trump will Berufung gegen Stopp von Golfplatzumbau einlegen

Washington - Nach einem gerichtlichen Stopp des Plans von Donald Trump zum Umbau eines Golfplatzes in Washington will der US-Präsident juristisch gegen die Entscheidung vorgehen. Seine Regierung werde gegen die "äußerst schädliche und politische Entscheidung der Richterin" Berufung einlegen, schrieb Trump auf Truth Social. Die Bundesrichterin Ana Reyes hatte am Samstag angeordnet, dass der East Potomac Park, in dem die Anlage liegt, vorerst nicht wie von Trump verlangt geschlossen wird.

Meinl-Reisinger für Sacheinigung vor Ukraine-Gesprächen

Wien/EU-weit - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) fordert nach der Einigung über eine europäische Verhandlungsdelegation für die Ukraine-Gespräche die EU-Partner auf, sich rasch über Sachfragen zu einigen. "Dieses Team braucht dringend ein inhaltliches Mandat", sagt Meinl-Reisinger der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z., Montagsausgabe). "Wir müssen handlungs- und entscheidungsfähig sein. Und vor allem müssen wir unsere Interessen formulieren", so die Außenministerin.

Räuber erbeuteten in Dänemark großen Pok�mon-Kartenschatz

Lyngby - Maskierte Räuber haben nördlich von Kopenhagen ein Geschäft überfallen, das unter anderem Pok�mon-Karten verkauft, und Sammlerstücke für umgerechnet mehr als 130.000 Euro erbeutet. Die Polizei fahndete am Sonntag mit einem Großaufgebot nach fünf Männern. Diese sollen einen Mitarbeiter in einem Einkaufszentrum in Lyngby mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand" bedroht, Vitrinen zerschmettert und die begehrten Karten gestohlen haben.

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red