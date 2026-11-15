"FT": Huang arbeitet an Rückkehr an Nvidia-Konzernspitze

Santa Clara (Kalifornien) - Der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge an einem Comeback. Verbündete im Silicon Valley übten Druck auf den Verwaltungsrat aus, Huang wieder an die Spitze des Chipkonzerns zu setzen, berichtete die "Financial Times" (FT") Sonntagabend unter Berufung auf Insider. Huang habe mit Vertrauten bereits über eine mögliche Rückkehr gesprochen. Sprecher von Nvidia und Huang lehnten der "FT" zufolge Stellungnahmen ab.

Hunderttausende bei Demo gegen Medienreform in Prag

Prag - Mit einer Großkundgebung haben die Proteste gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren in Tschechien ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der Organisation "Eine Million Augenblicke für Demokratie" und versammelten sich am Sonntag auf der Letna-Ebene in Prag. Mikulas Minar, der Vorsitzende des Veranstaltungskomitees der Organisation, sagte es hätten geschätzte 350.000 bis 450.000 Menschen an der Kundgebung teilgenommen.

Nach Sabotageakt: Estland schließt Grenze zu Russland

Tallinn - Nach einem versuchten Anschlag auf das Gebäude des Drohnenherstellers Threod Systems in Estland hat die Regierung beschlossen, die Grenzen zu Russland zu schließen. "Nach eindeutigen Beweisen dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU einen Sabotageangriff auf ein estnisches Unternehmen der Verteidigungsindustrie angeordnet hat, wird Estland ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schließen", so Außenminister Margus Tsahkna auf der Plattform X.

Bitcoin setzt Talfahrt fort

Berlin - Die Kryptowährung Bitcoin hat ihre Talfahrt am Wochenende fortgesetzt und ist zeitweise auf 62.500 Dollar gefallen - den tiefsten Stand seit Juli. Noch am Donnerstag hatte der Preis rund 74.000 Dollar betragen. Seitdem ging es bergab, der Verlust in diesen vier Tagen betrug zeitweise insgesamt rund 15 Prozent. Am Sonntag im Handelsverlauf erholte sich die Währung aber von ihrem Tagestief und kostete rund 64.500 Dollar.

Van der Bellen in Berlin: "Mitgefühl ist Zeichen von Stärke"

Berlin - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntag im Deutschen Bundestag die Gedenkrede zum Volkstrauertag gehalten. In den Mittelpunkt der Ansprache stellte er laut Redetext den Gedanken des Mitgefühls und wandte sich gegen Abstumpfung. Die deutsche Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte die Schirmherrschaft über die zentrale Gedenkstunde des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die sie "im Zeichen der engen Verbundenheit Deutschlands mit Österreich" sieht.

Trump will Berufung gegen Stopp von Golfplatzumbau einlegen

Washington - Nach einem gerichtlichen Stopp des Plans von Donald Trump zum Umbau eines Golfplatzes in Washington will der US-Präsident juristisch gegen die Entscheidung vorgehen. Seine Regierung werde gegen die "äußerst schädliche und politische Entscheidung der Richterin" Berufung einlegen, schrieb Trump auf Truth Social. Die Bundesrichterin Ana Reyes hatte am Samstag angeordnet, dass der East Potomac Park, in dem die Anlage liegt, vorerst nicht wie von Trump verlangt geschlossen wird.

Ursache für US-Flugchaos offenbar veraltete Router

Washington/Wien - Auslöser der massiven Störungen des Flugverkehrs in den USA sind offenbar veraltete Router gewesen. Der Tausch eines Geräts aus dem Jahr 2001 durch den Dienstleister L3Harris in einer Einrichtung der US-Luftfahrtbehörde FAA im US-Staat Arkansas am Freitag führte zu Problemen bei einem Router in Texas aus dem Jahr 2006. Dieser hat dann laut US-Verkehrsminister Sean Duffy das landesweite Netzwerk der Flugsicherung mit Daten überflutet und überlastet.

Meinl-Reisinger für Sacheinigung vor Ukraine-Gesprächen

Wien/EU-weit - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) fordert nach der Einigung über eine europäische Verhandlungsdelegation für die Ukraine-Gespräche die EU-Partner auf, sich rasch über Sachfragen zu einigen. "Dieses Team braucht dringend ein inhaltliches Mandat", sagt Meinl-Reisinger der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z., Montagsausgabe). "Wir müssen handlungs- und entscheidungsfähig sein. Und vor allem müssen wir unsere Interessen formulieren", so die Außenministerin.

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red