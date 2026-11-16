Dänische Premierministerin Frederiksen bei Stocker

Wien/Brüssel - Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen kommt am Montag zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will sie über die Migrations- und Asylpolitik und den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU sprechen. Kopenhagen und Wien ziehen innerhalb der Europäischen Union in vielen Fragen an einem Strang. So gehören sie der Gruppe der "Frugalen" an, die sich für ein möglichst sparsames EU-Mehrjahresbudget ab dem Jahr 2028 ausspricht.

Hunderttausende bei Demo gegen Medienreform in Prag

Prag - Mit einer Großkundgebung haben die Proteste gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren in Tschechien ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der Organisation "Eine Million Augenblicke für Demokratie" und versammelten sich am Sonntag auf der Letna-Ebene in Prag. Mikulas Minar, der Vorsitzende des Veranstaltungskomitees der Organisation, sagte es hätten geschätzte 350.000 bis 450.000 Menschen an der Kundgebung teilgenommen.

Nach Sabotageakt: Estland schließt Grenze zu Russland

Tallinn - Nach einem versuchten Anschlag auf das Gebäude des Drohnenherstellers Threod Systems in Estland hat die Regierung beschlossen, die Grenzen zu Russland zu schließen. "Nach eindeutigen Beweisen dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU einen Sabotageangriff auf ein estnisches Unternehmen der Verteidigungsindustrie angeordnet hat, wird Estland ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schließen", so Außenminister Margus Tsahkna auf der Plattform X.

EU-Außenrat im Zeichen von Ukraine-Friedensgesprächen

Brüssel/EU-weit - Weitere Unterstützung für die Ukraine und die Lage im Nahen Osten stehen im Fokus des Rates der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. Im Fokus ist dabei Syrien. Konkret könnte dabei der Entwurf eines alten - letztlich aber nicht unterschriebenen - Assoziierungsabkommens aus dem Jahr 2008 wieder aufgegriffen werden. Zweiter großer Punkt auf der Tagesordnung ist der Krieg in der Ukraine und eine Beteiligung der EU bei den Friedensverhandlungen.

Mordprozess in Linz nach tödlichem Unfall

Linz - Nachdem ein tödlicher Verkehrsunfall im Oktober 2024 in Kirchschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) für die Staatsanwaltschaft absichtlich begangen worden sein dürfte, muss sich der Fahrer am Montag in Linz wegen Mordes und Mordversuchs vor Gericht verantworten. Der Mann war 2025 vom Bezirksgericht wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Heuer wurde die Wiederaufnahme seines Verfahrens beantragt, da er später gesagt haben soll, in suizidaler Absicht den Pkw gelenkt zu haben.

"FT": Huang arbeitet an Rückkehr an Nvidia-Konzernspitze

Santa Clara (Kalifornien) - Der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang arbeitet laut einem Zeitungsbericht an einem Comeback. Verbündete im Silicon Valley übten Druck auf den Verwaltungsrat aus, Huang wieder an die Spitze des Chipkonzerns zu setzen, berichtete die "Financial Times" (FT") Sonntagabend unter Berufung auf Insider. Huang habe mit Vertrauten bereits über eine mögliche Rückkehr gesprochen. In einem Offenen Brief verlangten mehr als 150.000 Menschen - darunter Elon Musk - Huangs Rückkehr.

Kreise: Houthi-Miliz 60 Kilometer vor Aden im Südjemen

Sanaa/Aden - Die pro-iranische Houthi-Miliz ist nach Angaben aus Militär- und Regierungskreisen am Sonntag bis auf 60 Kilometer an die Stadt Aden herangerückt, dem Sitz der international anerkannten Regierung im Jemen. Mehrere Armee- und Regierungsvertreter sagten AFP, dass die Houthis die Kontrolle über die Bezirke Al-Maqatirah und Al-Madariba übernommen hätten und nun Richtung Aden vorrückten. Derzeit seien sie 60 Kilometer von der Stadt im Süden des Landes entfernt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red