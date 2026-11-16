Gruppe der "Umsetzer" plant Abschiebezentrum in Ruanda

Wien/Brüssel - Deutschland, Österreich und zwei weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylwerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner trifft sich dazu am Montag in Wien mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden, um die Pläne vorzustellen. Diplomatenangaben zufolge haben sich die Länder bereits auf den ostafrikanischen Staat als ersten Standort für einen "Return Hub" außerhalb der EU geeinigt.

EU-Außenrat im Zeichen von Ukraine-Friedensgesprächen

Brüssel/EU-weit - Weitere Unterstützung für die Ukraine und die Lage im Nahen Osten stehen im Fokus des Rates der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. Im Fokus ist dabei Syrien. Konkret könnte dabei der Entwurf eines alten - letztlich aber nicht unterschriebenen - Assoziierungsabkommens aus dem Jahr 2008 wieder aufgegriffen werden. Zweiter großer Punkt auf der Tagesordnung ist der Krieg in der Ukraine und eine Beteiligung der EU bei den Friedensverhandlungen.

Russland meldet Verletzte bei ukrainischen Drohnenangriffen

Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben die Brücke über die Straße von Kertsch angegriffen, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Der Verkehr auf der Brücke sei daraufhin eingestellt worden, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Bei einem Drohnenangriff in der südrussischen Region Krasnodar wurden nach Angaben örtlicher Behörden drei Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Proteste gegen Trump überschatten ASEAN-Gipfel in Manila

Manila - Die Reise von US-Präsident Donald Trump zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbunds ASEAN auf den Philippinen sorgt schon vor der Ankunft für Proteste. In der Hauptstadt Manila demonstrierten am Montag erneut zahlreiche Menschen gegen seine Teilnahme und den aus ihrer Sicht wachsenden Einfluss der USA in der Region - trotz eines massiven Aufgebots an Sicherheitskräften und vielen Festnahmen. Trump wird am Dienstagabend (Ortszeit) gegen Ende des Gipfels in Manila erwartet.

Beratungen über Killerroboter in Genf

Genf - Die rasante Entwicklung autonomer Waffen mit künstlicher Intelligenz alarmiert zahlreiche Regierungen und Friedensaktivisten. Ab Montag (10.00 Uhr) beraten 128 Länder in Genf, ob die Entwicklung solcher Killerroboter mit einem internationalen Vertrag verboten oder eingeschränkt werden soll. Dabei geht es um tödliche autonome Waffensysteme (Lethal Autonomous Weapon Systems oder LAWS). Die Entscheidung soll bis Freitag fallen.

Elf Tote bei Brand auf Phuket

Phuket - Bei einem Brand in einem Geschäftshauskomplex auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket sind Medienberichten zufolge elf Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere wurden verletzt, als in den frühen Morgenstunden fünf sogenannte Shophouses im Touristenzentrum Patong in Flammen aufgingen, wie die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf die Behörden berichtete.

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red