"Gruppe der Umsetzer" plant Abschiebezentrum in Ruanda

Wien/Brüssel - Österreich und vier weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylwerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner trifft sich dazu am Montag in Wien mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden, um die Pläne der "Gruppe der Umsetzer" vorzustellen. Diplomaten zufolge haben sich die Länder bereits auf Ruanda als ersten Standort für einen "Return Hub" außerhalb der EU geeinigt.

Mann unter Mordverdacht in Oberösterreich festgenommen

Perg - Ein 35-Jähriger soll am späten Sonntagabend seinen Bruder im gemeinsamen Haus in Perg in Oberösterreich mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Zudem soll der Beschuldigte laut Polizei seine 31-jährige Schwägerin mit der Stichwaffe attackiert und schwer verletzt haben. Der 35-Jährige wurde festgenommen, U-Haft wurde beantragt. Der einschlägig vorbestrafte Mann leidet den Angaben zufolge an einer psychischen Erkrankung.

Google in Kronstorf: 22 von 49 Hektar sollen bebaut werden

Kronstorf - Google will sein noch in Bau befindliches Rechenzentrum in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) um zwei weitere Hallen erweitern. Am Montag fand in der Josef-Heiml-Halle in Kronstorf die Bau- und Gewerberechtsverhandlung statt. Eine Entscheidung dürfte noch dauern und schriftlich ergehen. Alle Ausbaustufen zusammengenommen, würden 22 des 49 Hektar großen Google-Areals bebaut.

EU-Außenrat im Zeichen von Ukraine-Friedensgesprächen

Brüssel/EU-weit - Die Beteiligung der EU an den Ukraine-Friedensverhandlungen steht im Fokus des Rates der EU-Außenministerinnen und -minister am Montag in Brüssel. Die EU-Spitzen hatten sich am Freitag darauf verständigt, dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer vertreten sollen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) fordert in einem Papier "klare Ziele für die Gespräche" und macht konkrete Vorschläge.

Ukraine und Russland melden Angriffe, Tote und Verletzte

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben am Montag erneut schwere Angriffe und Opfer gemeldet. Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro am frühen Morgen kam nach Behördenangaben mindestens eine Person ums Leben. Zehn weitere seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram. Dazu veröffentlichte er Fotos, die ausgebrannte Autos und eine beschädigte Straße zeigen.

Mann streitet Mordabsicht nach tödlichem Unfall ab

Linz - Nachdem ein tödlicher Verkehrsunfall im Oktober 2024 bei Kirchschlag nahe Linz für die Staatsanwaltschaft absichtlich begangen worden sein dürfte, ist der Fahrer am Montag in Linz wegen Mordes und Mordversuchs vor Gericht gekommen. Er war 2025 wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt worden. Weil er später gesagt haben soll, in Suizidabsicht den Crash begangen zu haben, wurde der Prozess neu aufgerollt. Der Angeklagte bestreitet Mordabsichten.

Beratungen über Killerroboter in Genf

Genf - Die rasante Entwicklung autonomer Waffen mit künstlicher Intelligenz alarmiert zahlreiche Regierungen und Friedensaktivisten. Ab Montag beraten 128 Länder in Genf, ob die Entwicklung solcher Killerroboter mit einem internationalen Vertrag verboten oder eingeschränkt werden soll. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres appellierte, vollautonome tödlichen Waffen dringend zu regulieren. Die Entscheidung soll bis Freitag fallen.

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red