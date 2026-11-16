"Gruppe der Umsetzer" errichtet Abschiebezentrum in Ruanda

Wien/Brüssel - Österreich und vier weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylwerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. Das gab Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit seiner dänischen Amtskollegin Mette Frederiksen an seiner Seite am Montag in Wien bekannt, flankiert von den Innenministern der fünf Staaten der "Gruppe der Umsetzer" (Österreich, Dänemark, Deutschland, Niederlande und Griechenland) sowie Ruandas.

Grüne erwarten bei Zivildienst Entgegenkommen der Regierung

Wien - Vor dem Plenum am Mittwoch halten die Verhandlungen zur Wehrpflichtreform an. Die Grünen erwarten bei jenem Teil, der den Zivildienst betrifft und für den die Dreierkoalition eine Zweidrittelmehrheit braucht, weitere Bewegung bei den Regierungsfraktionen. "Es darf zu keiner Schlechterstellung der Zivildiener kommen", betonte Vize-Klubobfrau Sigrid Maurer bei einer Pressekonferenz. Bei der Verlängerung des Wehrdienstes werden die Grünen jedenfalls nicht mitstimmen.

Britischer Schauspieler Robert Pattinson wird neuer Bond

Hollywood - Nach monatelangen Spekulationen um die neue Besetzung des britischen Kult-Spions "James Bond" wurde am Montagnachmittag der 40-jährige Schauspieler Robert Pattinson als neuer 007 bestätigt. Der Brite wurde zuletzt immer wieder unter die aussichtsreichsten Kandidaten gereiht. Nun wurde die in der Filmbranche viel diskutierte Personalie über den offiziellen 007-Instagram-Account verlautbart.

Google-Rechenzentrum Kronstorf soll erweitert werden

Kronstorf - Der US-Technologiekonzern Google will sein noch in Bau befindliches Rechenzentrum in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) um zwei weitere Hallen erweitern. Am Montag fand in der Josef-Heiml-Halle in Kronstorf die Bau- und Gewerberechtsverhandlung dafür statt. Eine Entscheidung dürfte noch dauern und schriftlich ergehen. Projektgegner sehen viele offene Fragen. Alle Ausbaustufen zusammengenommen, würden 22 Hektar des 49 Hektar großen Google-Areals bebaut.

ORF-Konzern rechnet mit 37,1 Mio. Euro Verlust für 2027

Wien - Im ORF wird sich der von der Politik verordnete Sparzwang im kommenden Jahr deutlich in der Bilanz bemerkbar machen: Denn am Küniglberg rechnet man für 2027 für den ORF selbst mit einem negativen Ergebnis vor Steuern von 23,5 Mio. Euro, inklusive Tochterfirmen wird der Konzerngesamtverlust sogar bei 37,1 Mio. Euro liegen. Außerdem wird der Mitarbeiterstand in den kommenden Jahren markant reduziert, wie aus Informationen, die der APA vorliegen, hervorgeht.

EU-Außenrat im Zeichen von Ukraine-Friedensgesprächen

Brüssel/EU-weit - Die Beteiligung der EU an den Ukraine-Friedensverhandlungen steht im Fokus des Rates der EU-Außenministerinnen und -minister am Montag in Brüssel. Auch neue Sanktionen wurden beschlossen. Die EU-Spitzen hatten sich am Freitag darauf verständigt, dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer vertreten sollen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) fordert in einem Papier "klare Ziele für die Gespräche".

Junger Tiroler Terror-Verdächtiger mit Anschlagsplänen frei

Innsbruck - Ein vor knapp vier Monaten unter Terror-Verdacht fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommener junger Tiroler, der Anschlagspläne im Sinn gehabt haben soll, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Die Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck, Birgit Fink, bestätigte am Montag Informationen der APA und des "Standard". Der mittlerweile 15-Jährige wurde gegen gelindere Mittel enthaftet. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck legte dagegen Beschwerde ein.

Ruf nach "Pausetaste" vor Sozialhilfe-Treffen

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat vor einem für Montagnachmittag angesetzten Termin mit Bundesländer-Vertretern zur geplanten Sozialhilfereform Verständnis für Kritik geäußert. "Die Bedenken der Länder hinsichtlich Umsetzungsfristen der neuen Sozialhilfe nehmen wir selbstverständlich ernst", erklärte sie gegenüber der APA. Zuvor hatte Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) das Drücken der "Pausetaste" gefordert, andere Landesräte ihr Fernbleiben angekündigt.

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red