"Gruppe der Umsetzer" errichtet Abschiebezentrum in Ruanda

Wien - Österreich und vier weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylwerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. Das gab Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit seiner dänischen Amtskollegin Mette Frederiksen an seiner Seite am Montag in Wien bekannt, flankiert von den Innenministern der fünf Staaten der "Gruppe der Umsetzer" (Österreich, Dänemark, Deutschland, Niederlande und Griechenland) und Ruandas. Details müssen aber noch verhandelt werden.

Abkommen mit Ruanda löst unterschiedliche Reaktionen aus

Wien/EU-weit/Brüssel - Unterschiedlich fallen die Reaktionen auf die Ankündigung aus, dass Österreich, Deutschland, die Niederlande, Griechenland und Dänemark künftig abgelehnte Asylwerber in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen wollen. So verwies das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) auf die Zusage der fünf EU-Staaten, alle Menschenrechtsstandards einhalten zu wollen, während die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die Vereinbarung als "beschämend" kritisierte.

Britischer Schauspieler Robert Pattinson wird neuer Bond

Hollywood - Nach monatelangen Spekulationen um die neue Besetzung des britischen Kult-Spions "James Bond" wurde am Montagnachmittag der 40-jährige Schauspieler Robert Pattinson als neuer 007 bestätigt. Der Brite wurde zuletzt immer wieder unter die aussichtsreichsten Kandidaten gereiht. Nun wurde die in der Filmbranche viel diskutierte Personalie über den offiziellen 007-Instagram-Account verlautbart.

17 Jahre Haft wegen Mordes nach tödlichem Autounfall

Linz - Ein Geschworenengericht in Linz hat am Montag einen 24-Jährigen nach einem tödlichen Autounfall im Oktober 2024 bei Kirchschlag wegen Mordes und Mordversuchs zu 17 Jahren Haft verurteilt. Er wurde auch in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Fahrer bestritt, in Suizidabsicht in den Gegenverkehr gefahren zu sein und in Kauf genommen zu haben, dass der Lenker des anderen Pkw getötet und die Beifahrerin verletzt wurden.

Schumann und Länder diskutierten Sozialhilfe-Fahrplan

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat sich nach einem am Montagnachmittag abgehaltenen Austausch mit Bundesländer-Vertretern zur geplanten Sozialhilfereform zufrieden gezeigt. Die Sitzung sei "sehr gut und konstruktiv" verlaufen, man habe die Bedenken der Länder "ausführlich diskutiert", so Schumann in einem Statement zur APA. Klar sei, dass die Umsetzung einer Reform dieser Größenordnung eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und dem AMS brauche.

Kreml gegen Teilnahme Europas an Ukraine-Gesprächen

Moskau - Russland hat nach Angaben seines Präsidialamts einer Teilnahme europäischer Vertreter an der nächsten Runde der Ukraine-Friedensgespräche nicht zugestimmt. Kreml-Berater Juri Uschakow widersprach damit am Montag Äußerungen von US-Unterhändlern, wonach Moskau zu einer Einbindung Europas bereit sei. Uschakow ging gegenüber Journalisten nicht direkt auf diese Aussagen ein. "Derzeit wird darüber gesprochen, die nächste Runde in einem trilateralen Format abzuhalten", sagte er.

MA 35 prüft Entzug von Kneissls Staatsbürgerschaft

Wien - Die Wiener MA 35 prüft den Entzug der Staatsbürgerschaft der ehemaligen Außenministerin Karin Kneissl. Dabei geht es um die Frage, ob Kneissl, die seit mehreren Jahren in Russland lebt, eine fremde Staatsbürgerschaft erworben hat und so die österreichische verlieren könnte. Ein Entzug ist zudem möglich, wenn eine Staatsbürgerin im Dienst eines fremden Staates steht und durch ihr Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt - auch das wird geprüft.

Dengler präsentierte Volksbegehren zur Parteienförderung

Wien - Der bei den NEOS in Ungnade gefallene Abgeordnete Veit Dengler hat Montagabend sein Volksbegehren zur Parteienförderung vorgestellt. Bei einer Veranstaltung im Palais Epstein präsentierte er ebenso die von ihm gegründete Initiative "Aufwind Österreich", die erst vor wenigen Tagen gegründet worden war. "Wir haben uns zusammengefunden, weil wir glauben, es muss sich etwas ändern in diesem Land", begründete er seine Motivation.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red