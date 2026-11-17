|
17.11.2026 05:30:00
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K
Hollywood - Nach monatelangen Spekulationen um die neue Besetzung des britischen Kult-Spions "James Bond" wurde am Montagnachmittag der 40-jährige Schauspieler Robert Pattinson als neuer 007 bestätigt. Der Brite wurde zuletzt immer wieder unter die aussichtsreichsten Kandidaten gereiht. Nun wurde die in der Filmbranche viel diskutierte Personalie über den offiziellen 007-Instagram-Account verlautbart.
"Gruppe der Umsetzer" errichtet Abschiebezentrum in Ruanda
Wien - Österreich und vier weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylwerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. Das gab Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit seiner dänischen Amtskollegin Mette Frederiksen an seiner Seite am Montag in Wien bekannt, flankiert von den Innenministern der fünf Staaten der "Gruppe der Umsetzer" (Österreich, Dänemark, Deutschland, Niederlande und Griechenland) und Ruandas. Details müssen aber noch verhandelt werden.
Wien bei Luftqualität nicht im Europa-Spitzenfeld
Wien - Wien ist bei der Luftqualität nicht im europäischen Spitzenfeld. In einer aktuellen Studie zur Luftqualität in 40 europäischen Großstädten belegte die österreichische Hauptstadt den neunten Rang, "der Abstand zum Spitzentrio Kopenhagen, Stockholm und Helsinki ist groß", informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ am Dienstag. Die Studie wurde von Transport & Environment, der europäischen Dachorganisation des VCÖ, durchgeführt.
Mehr Kinderwunschbehandlungen in Österreich im Jahr 2025
Wien - Im Vorjahr sind in Österreich 22.591 Kinderwunschbehandlungen bei 12.234 Frauen durchgeführt worden. Das zeigte der Jahresbericht 2025 zur Anwendung medizinisch unterstützter Fortpflanzung der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). 2024 waren es 22.218 Behandlungen. Im Schnitt kam jedes 19. Baby nach einer Kinderwunschbehandlung zur Welt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Kinderwunschzentrums an der Wien. Demzufolge gab es erstmals mehr als 20.000 IVF-Behandlungen.
Handels-KV: Verhandler vor dritter Runde weit auseinander
Wien - Am Dienstagvormittag gehen die Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel in die dritte Runde. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Gehaltserhöhung von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung von 350 Euro angeboten. Die Arbeitnehmer hatten zu Verhandlungsbeginn am 22. Oktober ein Plus von 3,8 Prozent gefordert, bei einer rollierenden Inflation von 3,3 Prozent. Sie verweisen auf einen Reallohnverlust in den vergangenen drei Jahren.
MA 35 prüft Entzug von Kneissls Staatsbürgerschaft
Wien - Die Wiener MA 35 prüft den Entzug der Staatsbürgerschaft der ehemaligen Außenministerin Karin Kneissl. Dabei geht es um die Frage, ob Kneissl, die seit mehreren Jahren in Russland lebt, eine fremde Staatsbürgerschaft erworben hat und so die österreichische verlieren könnte. Ein Entzug ist zudem möglich, wenn eine Staatsbürgerin im Dienst eines fremden Staates steht und durch ihr Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt - auch das wird geprüft.
Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.
red
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.