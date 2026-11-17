Britischer Schauspieler Robert Pattinson wird neuer Bond

Hollywood - Nach monatelangen Spekulationen um die neue Besetzung des britischen Kult-Spions "James Bond" wurde am Montagnachmittag der 40-jährige Schauspieler Robert Pattinson als neuer 007 bestätigt. Der Brite wurde zuletzt immer wieder unter die aussichtsreichsten Kandidaten gereiht. Nun wurde die in der Filmbranche viel diskutierte Personalie über den offiziellen 007-Instagram-Account verlautbart.

"Gruppe der Umsetzer" errichtet Abschiebezentrum in Ruanda

Wien - Österreich und vier weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylwerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. Das gab Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit seiner dänischen Amtskollegin Mette Frederiksen an seiner Seite am Montag in Wien bekannt, flankiert von den Innenministern der fünf Staaten der "Gruppe der Umsetzer" (Österreich, Dänemark, Deutschland, Niederlande und Griechenland) und Ruandas. Details müssen aber noch verhandelt werden.

Wien bei Luftqualität nicht im Europa-Spitzenfeld

Wien - Wien ist bei der Luftqualität nicht im europäischen Spitzenfeld. In einer aktuellen Studie zur Luftqualität in 40 europäischen Großstädten belegte die österreichische Hauptstadt den neunten Rang, "der Abstand zum Spitzentrio Kopenhagen, Stockholm und Helsinki ist groß", informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ am Dienstag. Die Studie wurde von Transport & Environment, der europäischen Dachorganisation des VCÖ, durchgeführt.

Mehr Kinderwunschbehandlungen in Österreich im Jahr 2025

Wien - Im Vorjahr sind in Österreich 22.591 Kinderwunschbehandlungen bei 12.234 Frauen durchgeführt worden. Das zeigte der Jahresbericht 2025 zur Anwendung medizinisch unterstützter Fortpflanzung der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). 2024 waren es 22.218 Behandlungen. Im Schnitt kam jedes 19. Baby nach einer Kinderwunschbehandlung zur Welt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Kinderwunschzentrums an der Wien. Demzufolge gab es erstmals mehr als 20.000 IVF-Behandlungen.

Handels-KV: Verhandler vor dritter Runde weit auseinander

Wien - Am Dienstagvormittag gehen die Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel in die dritte Runde. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Gehaltserhöhung von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung von 350 Euro angeboten. Die Arbeitnehmer hatten zu Verhandlungsbeginn am 22. Oktober ein Plus von 3,8 Prozent gefordert, bei einer rollierenden Inflation von 3,3 Prozent. Sie verweisen auf einen Reallohnverlust in den vergangenen drei Jahren.

MA 35 prüft Entzug von Kneissls Staatsbürgerschaft

Wien - Die Wiener MA 35 prüft den Entzug der Staatsbürgerschaft der ehemaligen Außenministerin Karin Kneissl. Dabei geht es um die Frage, ob Kneissl, die seit mehreren Jahren in Russland lebt, eine fremde Staatsbürgerschaft erworben hat und so die österreichische verlieren könnte. Ein Entzug ist zudem möglich, wenn eine Staatsbürgerin im Dienst eines fremden Staates steht und durch ihr Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt - auch das wird geprüft.

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red