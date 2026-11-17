Handels-KV: Verhandler vor dritter Runde weit auseinander

Wien - Am Dienstagvormittag gehen die Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel in die dritte Runde. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Gehaltserhöhung von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung von 350 Euro angeboten. Die Arbeitnehmer hatten zu Verhandlungsbeginn am 22. Oktober ein Plus von 3,8 Prozent gefordert, bei einer rollierenden Inflation von 3,3 Prozent. Sie verweisen auf einen Reallohnverlust in den vergangenen drei Jahren.

Abschiebezentrum beginnt laut Karner mit geringer Zahl

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will sich nach der Bekanntgabe der Pläne, ein Abschiebezentrum für abgelehnte Asylwerber in Ruanda zu errichten, nicht auf eine Zahl der Abschiebungen festlegen. Im Gespräch mit dem Ö1-Morgenjournal am Dienstag sagte er: "Wir beginnen natürlich mit einer geringen Zahl." Die konkreten Verhandlungen mit Ruanda hätten erst begonnen. Anfang 2027 solle ein Abkommen unterschrieben werden. Dann könne auch mehr über die Kosten gesagt werden.

Zwei Brücken und U-Bahn in Kiew von Raketen getroffen

Kiew (Kyjiw) - Russische Raketen sind erneut in Kiew eingeschlagen. "Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Es gebe auch Schäden an kritischer Infrastruktur. Demnach fielen in mehreren Bezirken Fernheizung und Wasser aus, auch die U-Bahn wurde getroffen. Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim wurde nach inoffiziellen Berichten durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört.

Holzinger ist einflussreichste Künstlerin des Jahres

Berlin/Wien - Das deutsche Kunstmagazin "Monopol" hat die Österreicherin Florentina Holzinger (40) zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres gewählt. Mit ihrer Arbeit für den österreichischen Pavillon habe die Choreografin den meistbeachteten Beitrag auf der Biennale in Venedig geschaffen und ihren Namen mit einem Schlag auf die Agenda der internationalen Kunstwelt gesetzt, schrieb Chefredakteurin Elke Buhr.

Mehr Kinderwunschbehandlungen in Österreich im Jahr 2025

Wien - Im Vorjahr sind in Österreich 22.591 Kinderwunschbehandlungen bei 12.234 Frauen durchgeführt worden. Das zeigte der Jahresbericht 2025 zur Anwendung medizinisch unterstützter Fortpflanzung der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). 2024 waren es 22.218 Behandlungen. Im Schnitt kam jedes 19. Baby nach einer Kinderwunschbehandlung zur Welt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Kinderwunschzentrums an der Wien. Demzufolge gab es erstmals mehr als 20.000 IVF-Behandlungen.

Wien bei Luftqualität nicht im Europa-Spitzenfeld

Wien - Wien ist bei der Luftqualität nicht im europäischen Spitzenfeld. In einer aktuellen Studie zur Luftqualität in 40 europäischen Großstädten belegte die österreichische Hauptstadt den neunten Rang, "der Abstand zum Spitzentrio Kopenhagen, Stockholm und Helsinki ist groß", informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ am Dienstag. Die Studie wurde von Transport & Environment, der europäischen Dachorganisation des VCÖ, durchgeführt.

Viele Verletzte nach Zusammenstoß zweier Züge in Prag

Prag - Beim Zusammenstoß zweier Personenzüge sind in Prag Dutzende Menschen verletzt worden. Mehrere Personen seien schwer verletzt worden, die übrigen leicht, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte der Agentur CTK zufolge. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es zu der Kollision in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs auf einer Brücke über die vielbefahrene Seifert-Straße. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Mehrere Schüler nach Zünden von Böller in NÖ im Spital

Bruck a.d. Leitha - Ein 14-Jähriger hat am Montag in einem Park in der Nähe einer Schule im Bezirk Bruck an der Leitha einen selbst hergestellten pyrotechnischen Gegenstand gezündet. Der Böller explodierte nach Polizeiangaben vom Dienstag in der Hand des Jugendlichen, der mittleren Grades verletzt wurde. Sechs weitere Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren dürften ein Knalltrauma erlitten haben. In Summe wurden fünf der Personen mit Verletzungen in das Krankenhaus Eisenstadt transportiert.

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red