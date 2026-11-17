Regierung einigte sich auf Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Die Regierung hat sich auf einen neuen, überarbeiteten Entwurf zur Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Dieser werde am Mittwoch im Nationalrat eingebracht, kündigte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Dienstag nach dem Ministerrat an. So soll etwa die Amtsdauer der unabhängigen Weisungsspitze auf neun Jahre erhöht werden. Der Entwurf diene als Verhandlungsgrundlage, um die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zu erreichen, so Shetty. Die Regierung baut dabei auf die Grünen.

Handels-KV: Verhandler vor dritter Runde weit auseinander

Wien - Am Dienstagvormittag gehen die Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel in die dritte Runde. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Gehaltserhöhung von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung von 350 Euro angeboten. Die Arbeitnehmer hatten zu Verhandlungsbeginn am 22. Oktober ein Plus von 3,8 Prozent gefordert, bei einer rollierenden Inflation von 3,3 Prozent. Sie verweisen auf einen Reallohnverlust in den vergangenen drei Jahren.

Zwei Brücken und U-Bahn in Kiew von Raketen getroffen

Kiew (Kyjiw) - Russische Raketen sind erneut in Kiew eingeschlagen. "Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Es gebe auch Schäden an kritischer Infrastruktur. Demnach fielen in mehreren Bezirken Fernheizung und Wasser aus, auch die U-Bahn wurde getroffen. Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim wurde laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj durch einen Angriff teilweise zerstört.

Abschiebezentrum beginnt laut Karner mit geringer Zahl

Wien/Rom - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will sich nach der Bekanntgabe der Pläne, ein Abschiebezentrum für abgelehnte Asylwerber in Ruanda zu errichten, nicht auf eine Zahl der Abschiebungen festlegen. Im Gespräch mit dem Ö1-Morgenjournal am Dienstag sagte er: "Wir beginnen natürlich mit einer geringen Zahl." Die konkreten Verhandlungen mit Ruanda hätten erst begonnen. Anfang 2027 solle ein Abkommen unterschrieben werden. Dann könne auch mehr über die Kosten gesagt werden.

Japan, Südkorea und Taiwan melden russische Flieger

Tokio/Moskau/Seoul - Russische Militärflugzeuge haben kurz vor dem Beginn eines großen Wirtschaftsgipfels in China für Aufregung in Südkorea, Japan und Taiwan gesorgt. Japan warf Russland vor, seinen Luftraum verletzt zu haben. Zwei mutmaßlich russische Flugzeuge seien am Dienstagmorgen nahe der Insel Okinoshima im Südwesten des Landes in den japanischen Luftraum eingedrungen, sagte Regierungssprecher Minoru Kihara. Ähnliche Meldungen gab es aus Südkorea und Taiwan.

Ardo-Sozialplanverhandlungen werden Fall für Gericht

Groß-Enzersdorf - Die Sozialplan-Verhandlungen nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf sind nun auch ein Fall für das Landesgericht Korneuburg. Betriebsrat und Gewerkschaften haben am Montag einen Antrag beim dortigen Arbeits- und Sozialgericht eingebracht und wollen ein Schlichtungsverfahren erreichen, berichteten der ORF Niederösterreich und das Ö1-"Frühjournal" am Dienstag. Sieben Verhandlungsrunden sind ergebnislos verstrichen, die Fronten scheinen verhärtet.

Treffen der EU-Verteidigungsminister zu Rüstungseinkäufen

Brüssel - Die militärische Unterstützung der Ukraine sowie Fragen zur europäischen Verteidigungspolitik stehen im Zentrum des Treffens der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister mit Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag. Ein Hauptthema dabei sind derzeitige Lücken in der EU-Sicherheitsarchitektur, die die EU unter anderem durch eine gemeinsame Rüstungsbeschaffung schließen will. Auch die sicherheitspolitischen Beziehungen der EU mit China sollen diskutiert werden.

Viele Verletzte nach Zusammenstoß zweier Züge in Prag

Prag - Beim Zusammenstoß zweier Personenzüge sind in Prag Dutzende Menschen verletzt worden. Mehrere Personen seien schwer verletzt worden, die übrigen leicht, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte der Agentur CTK zufolge. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es zu der Kollision in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs auf einer Brücke über die vielbefahrene Seifert-Straße. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

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red