Regierung einigte sich auf Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Die Regierung hat sich auf einen neuen Entwurf zur Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Dieser werde mit einigen Änderungen dem Nationalrat zugewiesen, kündigte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Dienstag nach dem Ministerrat an. So soll etwa die Amtsdauer der unabhängigen Weisungsspitze auf neun Jahre erhöht werden. Der Entwurf diene als Verhandlungsgrundlage, um die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zu erreichen, so Shetty. Die Regierung baut dabei auf die Grünen.

Handels-KV - GPA: Mehr Geld her, sonst bleiben Regale leer

Wien - Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel hat am Dienstagvormittag mit einer Aktion der Gewerkschaft GPA begonnen. Rund 450 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machten lautstark vor der Wirtschaftskammer in Wien ihrem Ärger über das bisherige Angebot der Arbeitgeber Luft. "Mehr Geld muss her, sonst bleiben die Regale leer", so eine der Parolen. Eine klare Absage gab es auch für Einmalzahlungen.

UNO appelliert an Israel wegen Gaza-Winterhilfe

Genf - UNO-Organisationen appellieren mit Nachdruck an Israel, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Der Winter stehe vor der Tür und die Menschen, die auf kleinem Territorium in engen und teils beschädigten Zelten und Behausungen wohnen, seien nicht ausgestattet, um den Winter gut zu überstehen, berichteten die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das Welternährungsprogramm (WFP) am Dienstag.

Koalition hofft bei Wehrpflicht weiter auf Opposition

Wien - Die Regierungsfraktionen sind bei der Wehrdienstreform weiterhin optimistisch, für die damit verknüpften Änderungen beim Zivildienst die nötige Zustimmung einer der Oppositionsparteien zu erreichen. Man habe am Montag ein "sehr gutes Gespräch" mit den Grünen gehabt, auch wenn man noch keine endgültige Einigung gefunden habe, sagte ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl nach der Ministerratssitzung am Dienstag. "Die Gespräche werden heute fortgesetzt."

Ruandas Innenminister weist Kritik an Abschiebedeal zurück

Wien - Der ruandesische Innenminister Vincent Biruta hat Kritik am geplanten Abschiebedeal mit europäischen Ländern, darunter Österreich, zurückgewiesen. "Es ist einfach für einige Organisationen, einfach nur zu kritisieren und keine Alternative vorzuschlagen", sagte Biruta am Dienstag bei der Vienna Migration Conference (VMC). Ruanda habe eine "Lösung" vorgeschlagen und wolle Migranten integrieren. "In Ruanda ist es Flüchtlingen auch erlaubt, zu arbeiten", betonte er.

USA gelten nicht mehr als "masernfrei"

Washington - Die USA verlieren nach 26 Jahren ihren Status als masernfreies Land: Wie US-Medien berichten, hat ein Expertengremium der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho) offiziell festgestellt, dass die Masern in den USA wieder endemisch sind, also wieder dauerhaft und gehäuft in der Bevölkerung vorkommen. Paho-Direktor Jarbas Barbosa muss die Entscheidung noch formell bestätigen, die Bekanntgabe wird bei einer Pressekonferenz in Washington an diesem Dienstag erwartet.

Zwei Brücken und U-Bahn in Kiew von Raketen getroffen

Kiew (Kyjiw) - Russische Raketen sind erneut in Kiew eingeschlagen. "Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Es gebe auch Schäden an kritischer Infrastruktur. Demnach fielen in mehreren Bezirken Fernheizung und Wasser aus, auch die U-Bahn wurde getroffen. Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim wurde laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj durch einen Angriff teilweise zerstört.

Zwergmaus wird Tier des Jahres 2027

Wien - Kaum größer als ein menschlicher Daumen und dunkle Knopfaugen: Das Tier des Jahres 2027 ist die Zwergmaus. Das verkündete der Naturschutzbund Österreich in einer Aussendung am Dienstag. Mit einem knappen Vorsprung konnte sich das kleine Nagetier gegen den Steinmarder und den Biber durchsetzen. Mit nur weniger als 100 Stimmen Vorsprung schaffte es das winzige Tier auf Platz eins.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red