U-Haft nach tödlicher Messerattacke in Perg verhängt

Perg/Linz - Über einen 35-Jährigen, der am späten Sonntagabend seinen Bruder im gemeinsamen Haus in Perg in Oberösterreich mit einem Messer angegriffen und getötet haben soll, ist am Dienstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Mordes und Mordversuchs ermittelt. Der einschlägig vorbestrafte Mann dürfte an einer psychischen Erkrankung leiden. Dazu wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, teilte Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder mit.

Zwei Brücken und U-Bahn in Kiew von Raketen getroffen

Kiew (Kyjiw) - Russische Raketen sind erneut in Kiew eingeschlagen. "Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Es gebe auch Schäden an kritischer Infrastruktur. Demnach fielen in mehreren Bezirken Fernheizung und Wasser aus, auch die U-Bahn wurde getroffen. Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim wurde laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj durch einen Angriff teilweise zerstört.

Regierung einigte sich auf Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Die Regierung hat sich auf einen neuen Entwurf zur Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Dieser diene als Verhandlungsgrundlage mit den Grünen und werde dem Nationalrat zugewiesen, kündigte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Dienstag nach dem Ministerrat an. So soll etwa die Amtsdauer der unabhängigen Weisungsspitze auf neun Jahre erhöht werden. Die Grünen, die eine notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit bringen könnten, begrüßten die Neufassung, zeigten sich aber dennoch skeptisch.

Informationen aus Datenleck lasten auf Deutscher Bank

Frankfurt - Die Schatten der Vergangenheit holen die Deutsche Bank erneut ein. Informationen aus einem Datenleck, die mehrere Medien wie der "Standard" am Dienstag veröffentlichten, offenbarten fragwürdige Geschäftspraktiken und mutmaßliche Probleme bei den Kontrollen beim größten deutschen Geldhaus. Die Unterlagen dokumentierten den Berichten zufolge, wie die Deutsche Bank um russische Oligarchen warb und das Geschäft mit Russland noch kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ausbauen wollte.

Mehrjährige Haft für Misshandlungen im "Folter-Keller"

Wien - Die Angeklagten im Prozess rund um Misshandlungen in einem Wiener "Folter-Keller" sind - nicht rechtskräftig - zu mehrjährigen Haftstrafen von drei bis sieben Jahren verurteilt worden. Die vier sollen im Oktober 2025 zwei Männer entführt, in ein Kellerlokal in Wien-Wieden verschleppt, dort vier Tage gefangen gehalten und gequält haben. Bei den Misshandelten handelte es sich um Mitglieder einer kriminellen Bande, die 100.000 Euro unterschlagen haben sollen.

UNO appelliert an Israel wegen Gaza-Winterhilfe

Genf - UNO-Organisationen appellieren mit Nachdruck an Israel, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Der Winter stehe vor der Tür und die Menschen, die auf kleinem Territorium in engen und teils beschädigten Zelten und Behausungen wohnen, seien nicht ausgestattet, um den Winter gut zu überstehen, berichteten die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das Welternährungsprogramm (WFP) am Dienstag.

Neue Facharztzentren sollen "Gesundheitskliniken" heißen

Wien - Nach der Einigung von Bund, Ländern und Gemeinden auf die Schaffung von Facharztzentren hat dieses Vorhaben der Reformpartnerschaft nun einen neuen Namen. Die Einrichtungen werden "Gesundheitskliniken" heißen, gab Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Dienstag via "Kronen Zeitung" bekannt. Aus ihrer eigenen Partei setzte es dafür Applaus, FPÖ und Grüne reagierten dagegen mit Skepsis.

Zwergmaus wird Tier des Jahres 2027

Wien - Kaum größer als ein menschlicher Daumen und dunkle Knopfaugen: Das Tier des Jahres 2027 ist die Zwergmaus. Das verkündete der Naturschutzbund Österreich in einer Aussendung am Dienstag. Mit einem knappen Vorsprung konnte sich das kleine Nagetier gegen den Steinmarder und den Biber durchsetzen. Mit nur weniger als 100 Stimmen Vorsprung schaffte es das winzige Tier auf Platz eins.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red