Krim-Brücke teilweise eingestürzt, Raketentreffer in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Dienstag den Angriff seines Militärs. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er Aufnahmen, die zeigen, dass der Hauptbrückenbogen der Straßenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Unterdessen sind russische Raketen erneut in Kiew eingeschlagen. Es gab Schäden an Brücken, Infrastruktur und der U-Bahn.

Betriebsversammlungen und Streikbeschlüsse im Handel

Wien - Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel ist am Dienstag ergebnislos geblieben. Eine Einigung galt bereits im Vorfeld als unwahrscheinlich. Eine vierte Gesprächsrunde ist für den 30. November angesetzt, also im voll anlaufenden Weihnachtsgeschäft. Noch davor, bereits in den kommenden Tagen, gibt es österreichweite Betriebsversammlungen mit vorsorglichen Streikbeschlüssen, teilte die Gewerkschaft GPA mit.

Regierung einigte sich auf Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Die Regierung hat sich auf einen neuen Entwurf zur Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Dieser diene als Verhandlungsgrundlage mit den Grünen und werde dem Nationalrat zugewiesen, kündigte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Dienstag nach dem Ministerrat an. So soll etwa die Amtsdauer der unabhängigen Weisungsspitze auf neun Jahre erhöht werden. Die Grünen, die eine notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit bringen könnten, begrüßten die Neufassung, zeigten sich aber dennoch skeptisch.

Informationen aus Datenleck lasten auf Deutscher Bank

Frankfurt - Die Schatten der Vergangenheit holen die Deutsche Bank erneut ein. Informationen aus einem Datenleck, die mehrere Medien wie der "Standard" am Dienstag veröffentlichten, offenbarten fragwürdige Geschäftspraktiken und mutmaßliche Probleme bei den Kontrollen beim größten deutschen Geldhaus. Die Unterlagen dokumentierten den Berichten zufolge, wie die Deutsche Bank um russische Oligarchen warb und das Geschäft mit Russland noch kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ausbauen wollte.

Lebenslang und Einweisung in Prozess um Femizid in NÖ

Wiener Neustadt - Mit lebenslanger Haft und einer Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum hat am Dienstag ein Mordprozess gegen einen 47-Jährigen am Landesgericht Wiener Neustadt geendet. Der Mann soll am vergangenen Ostersonntag in Sooß (Bezirk Baden) seine Ehefrau, die sich von ihm getrennt hatte, getötet haben. Ein 45-Jähriger, dem Beitragstäterschaft vorgeworfen wurde, wurde freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

NEOS mit Absage zu Hackers "Pausetaste"-Ruf bei Sozialhilfe

Wien - Die Bundesregierung hat am Dienstag dem Ruf von Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) nach dem Drücken der "Pausetaste" bei der Sozialhilfereform eine Absage erteilt. "Ich möchte auch ganz klar sagen, weil es Stimmen in der Begutachtung gab, man soll die Pausetaste drücken (...): Das wird es nicht geben", sagte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Dienstag im Pressefoyer nach der Regierungssitzung. "Die Sozialhilfe wird so kommen, wie das auch beschlossen wurde."

Postenbesetzung in Salzburg: Kandidat zieht Bewerbung zurück

Salzburg - Der sich zuspitzende Koalitionsstreit in der Salzburger Landesregierung um die Neubestellung des Flughafen-Geschäftsführers scheint abgewendet. Der in einem Hearing erstgereihte Kandidat, GROHAG-Vorstand Johannes Hörl, hat am Dienstagnachmittag seine Bewerbung zurückgezogen. Er stehe für parteitaktische Spielchen nicht zur Verfügung, teilte er in einer Aussendung mit. Der Schritt erfolge auch, um Schaden vom Unternehmen, dem Land und seiner eigenen Person fernzuhalten.

Ex-Skirennläufer Brunner folgt Nemeth als FPÖ-Mandatar nach

Wien - Nach dem Ableben des stellvertretenden Klubobmanns der FPÖ, Norbert Nemeth, hat der freiheitliche Parlamentsklub am Dienstag über die Nachfolge entschieden. Als Mandatar zieht der niederösterreichische Ex-Skirennläufer Manuel Brunner statt Nemeth ins Parlament ein. Die beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker wurden indes zu Stellvertretern von Klubobmann Herbert Kickl gewählt, wie die FPÖ am Abend per Aussendung mitteilte.

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red