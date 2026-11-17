Betriebsversammlungen und Streikbeschlüsse im Handel

Wien - Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel ist am Dienstag ergebnislos geblieben. Eine Einigung galt bereits im Vorfeld als unwahrscheinlich. Eine vierte Gesprächsrunde ist für den 30. November angesetzt, also im voll anlaufenden Weihnachtsgeschäft. Noch davor, bereits in den kommenden Tagen, gibt es österreichweite Betriebsversammlungen mit vorsorglichen Streikbeschlüssen, teilte die Gewerkschaft GPA mit.

Krim-Brücke teilweise eingestürzt, Raketentreffer in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Dienstag den Angriff seines Militärs. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er Aufnahmen, die zeigen, dass der Hauptbrückenbogen der Straßenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Unterdessen sind russische Raketen erneut in Kiew eingeschlagen. Es gab Schäden an Brücken, Infrastruktur und der U-Bahn.

"Ziemlich dumm": Pistorius verurteilt US-Kritik an Ukraine

Brüssel - Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius weist die US-Kritik an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien scharf zurück. "Angriffe dieser Art in Russland zu kritisieren, mit denen strategische militärische Ziele und militärisch genutzte Einrichtungen zerstört werden sollen, ist meiner Meinung nach ziemlich dumm", sagte Pistorius nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im NATO-Hauptquartier in Brüssel in englischer Sprache.

Doskozil fordert Rückzug Bablers auch als Minister

Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fordert den vollständigen Rückzug von Bundesparteichef Andreas Babler. "Zur personellen Neuaufstellung gehört auch, dass Andreas Babler aus allen Regierungsämtern gehen muss", sagte Doskozil gegenüber "Heute". Dieser Schritt sei notwendig für einen glaubwürdigen Neustart der Partei. Dass Babler nach dem vereinbarten Rückzug als Vizekanzler und Parteichef Minister bleibe, wäre für ihn "undenkbar", sagte er auch im "Report".

Beginn des APEC-Gipfels mit Xi, Trump und Putin

Shenzhen - Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt an diesem Mittwoch zahlreiche Regierungschefs zum Wirtschaftsgipfel APEC im südchinesischen Shenzhen. Er eröffnet den Gipfel mit einer Rede, danach wird Kremlchef Wladimir Putin vor Wirtschaftsvertretern sprechen. Der eigentliche Höhepunkt wird am Donnerstag erwartet: Dann soll es am Rande des Wirtschaftsgipfels zu einem historischen Dreiertreffen von Putin, Xi und US-Präsident Donald Trump kommen.

Medien: Internes Netzwerk von US-Geheimdienst NSA gestört

Washington - Nach einer Reihe von technischen Störungen in den USA ist nun auch das interne Kommunikationsnetz des US-Geheimdienstes NSA betroffen. Das hochgeheime Netzwerk mit dem Namen "NSA Net", über das Mitarbeiter vertrauliche Informationen austauschen, funktioniere nur eingeschränkt, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es bisher nicht.

Zehntausende protestieren in der Slowakei gegen Regierung

Bratislava - Zum 37. Jahrestag der "Sanften Revolution" vom November 1989 gegen die kommunistische Führung haben am Abend in der Slowakei Zehntausende Menschen gegen die Regierung des linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico demonstriert. Aufgerufen hatten dazu mehrere Oppositionsparteien und Nichtregierungsorganisationen.

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red