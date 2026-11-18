Betriebsversammlungen und Streikbeschlüsse im Handel

Wien - Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel ist am Dienstag ergebnislos geblieben. Eine Einigung galt bereits im Vorfeld als unwahrscheinlich. Eine vierte Gesprächsrunde ist für den 30. November angesetzt, also im voll anlaufenden Weihnachtsgeschäft. Noch davor, bereits in den kommenden Tagen, gibt es österreichweite Betriebsversammlungen mit vorsorglichen Streikbeschlüssen, teilte die Gewerkschaft GPA mit.

Ukraine bei Waffenentwicklung in Europa laut Selenskyj top

Kiew (Kyjiw) - Die teilweise Zerstörung der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke ist der Ukraine nach Angaben der Staatsführung ausschließlich mit selbstproduzierten Waffen gelungen. Die dafür eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper hätten eine gute Trefferquote und sich bewährt, so Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bei der Technologieentwicklung im Verteidigungssektor gehöre die Ukraine derzeit weltweit zu den Top drei. "In Europa sind wir meiner Meinung nach die Nummer Eins."

EU will Ausbau der Stromnetze beschleunigen

EU-weit/Brüssel - Um regionale Preisunterschiede zu verringern und die Elektrifizierung des Kontinents voranzutreiben, sollen Europas Stromnetze künftig besser verbunden und schneller ausgebaut werden. Unterhändler der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments verständigten sich in Brüssel darauf, Hürden zu beseitigen, die den Ausbau der europäischen Strominfrastruktur bremsen. Das teilten beide Seiten mit.

Nicht alle regionalen Klimatickets werden Anfang 2027 teurer

Wien - Während das zuletzt deutlich verteuerte bundesweite Klimaticket 2027 um zwei Prozent valorisiert wird, steigen die Preise für die regionale Variante bzw. die Jahreskarten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland um 3,3 bzw. 3,4 Prozent. Das Oberösterreich-Klimaticket kostet ab Anfang 2027 um zwei Prozent mehr, Salzburg verzichtet auf eine Verteuerung. Andere Bundesländer haben bereits im Lauf des Jahres die Preise erhöht.

Nationalrat beschließt Medienpaket

Wien - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch eine neue Vertriebsförderung für Print-Medien. Die Zustellung abonnierter Tages- und Wochenzeitungen soll künftig mit 22,5 Millionen Euro pro Jahr gefördert werden. Zudem werden die Fördermittel für die digitale Transformation von Medienunternehmen 2027 und 2028 um jeweils vier auf 24 Millionen Euro aufgestockt. Begonnen wird die Plenarsitzung mit einer Gedenkminute für den verstorbenen freiheitlichen Vize-Klubobmann Norbert Nemeth.

Prozessstart in Graz gegen Jugendlichen wegen Mordes

Graz/St. Peter am Ottersbach - Ein erst 17-Jähriger hat im April ein betagtes Ehepaar im steirischen St. Peter am Ottersbach in deren Haus mit einem Messer attackiert, den Mann getötet und dessen Ehefrau lebensgefährlich verletzt. Ab Mittwoch muss sich der junge Mann wegen des Verdachts des Mordes im Grazer Straflandesgericht verantworten. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt. Der Bursche, ein Fleischerlehrling, hat die Tat gestanden und als Motiv "Mordlust" angegeben.

Beginn des APEC-Gipfels mit Xi, Trump und Putin

Shenzhen - Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt an diesem Mittwoch zahlreiche Regierungschefs zum Wirtschaftsgipfel APEC im südchinesischen Shenzhen. Er eröffnet den Gipfel mit einer Rede, danach wird Kremlchef Wladimir Putin vor Wirtschaftsvertretern sprechen. Der eigentliche Höhepunkt wird am Donnerstag erwartet: Dann soll es am Rande des Wirtschaftsgipfels zu einem historischen Dreiertreffen von Putin, Xi und US-Präsident Donald Trump kommen.

Rubio: Technik-Ausfälle in USA hängen nicht zusammen

Manila - Die vielen technischen Störungen in den USA hängen nach Auffassung von Außenminister Marco Rubio nicht miteinander zusammen und sind nicht das Werk ausländischer Akteure. Alles deute darauf hin, dass es sich um separate Vorfälle handle und dass keiner von ihnen das Werk eines böswilligen Akteurs oder eines Cyberkriminellen sei, sagte Rubio auf den Philippinen. "Wir sind nicht das Ziel eines systemischen Angriffs."

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red