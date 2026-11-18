Xi und Putin demonstrieren Einigkeit vor Treffen mit Trump

Shenzhen - Vor ihrem gemeinsamen Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. Bei einem Treffen in der südchinesischen Metropole Shenzhen hoben die beiden Staatschefs die positive Entwicklung ihrer Partnerschaft hervor. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin.

Auch Großeltern und Paten können bei Zukunftsdepot einzahlen

Wien - Beim geplanten Zukunftsdepot für unter 18-Jährige können nicht nur Eltern, sondern auch andere Personen wie Großeltern oder Taufpatinnen und Paten einzahlen. Der Einzahlerkreis werde gegenüber dem Begutachtungsentwurf deutlich erweitert, teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Insgesamt fünf Personen, die von den Obsorgeberechtigten bei der Bank namhaft gemacht werden, sollen zur Einzahlung auf das Depot berechtigt werden.

Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich ist im Oktober bei 3,6 Prozent gelegen. Damit verharrte der Preisauftrieb auf dem Niveau des Vormonats September, ihre Schnellschätzung bestätigte die Statistik Austria. Wesentlicher Dämpfer sei die erweiterte Spritpreisbremse mit Wirkung seit Anfang des Monats gewesen, gleichzeitig verstärkten aber höhere Preise für Erdgas und Heizöl den Inflationsdruck, gaben die Statistiker am Mittwoch bekannt.

Nationalrat gedachte verstorbenem Freiheitlichen

Wien - Der Nationalrat hat zu Beginn seiner Plenarsitzung des am 4. November verstorbenen freiheitlichen Abgeordneten Norbert Nemeth mit einer Schweigeminute gedacht. Der Platz des langjährigen FPÖ-Klubdirektors blieb am Mittwoch frei, seine Kollegen schmückten ihn mit einem Foto des Verstorbenen und einem Blumenstrauß. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) bedauerte das Ableben eines Freundes. Nemeth hätte der Republik noch viele gute Dienste leisten können.

Ukraine bei Waffenentwicklung in Europa laut Selenskyj top

Kiew (Kyjiw) - Die teilweise Zerstörung der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke ist der Ukraine nach Angaben der Staatsführung ausschließlich mit selbstproduzierten Waffen gelungen. Die dafür eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper hätten eine gute Trefferquote und sich bewährt, so Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bei der Technologieentwicklung im Verteidigungssektor gehöre die Ukraine derzeit weltweit zu den Top drei. "In Europa sind wir meiner Meinung nach die Nummer Eins."

Wiederkehr kündigt Nachbesserungen bei Sommerschule an

Wien - Rund 60.000 Schülerinnen und Schüler haben heuer in den letzten beiden Ferienwochen die Sommerschule besucht, für 15.500 Kinder mit Deutschförderbedarf war die Teilnahme verpflichtend. Der Anteil an Schwänzern war - anders als von der Lehrergewerkschaft befürchtet - mit rund sieben Prozent gering, laut Befragung des Bildungsressorts fällt auch die Bilanz der beteiligten Lehrkräfte positiv aus. Für nächstes Jahr plant Minister Christoph Wiederkehr (NEOS) noch Nachbesserungen.

Österreichs Forschung warb zwei Mrd. Euro an EU-Geldern ein

Wien/EU-weit/Brüssel - In Österreich tätige Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben im Rahmen des EU-Forschungsrahmenprogramms "Horizon Europe" die Zwei-Milliarden-Marke an eingeworbenen Mitteln übersprungen. Das teilt das Wissenschaftsministerium auf Basis von EU-Daten am Mittwoch mit. Alles in allem gab es bisher Zuerkennungen in der Höhe von 2,039 Mrd. Euro innerhalb des von 2021 bis 2027 laufenden Programmes.

Mehr resistente Keime in Europa

Stockholm - Antibiotikaresistente Bakterien breiten sich in Europa nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC weiter aus. Deshalb seien dringende Maßnahmen erforderlich, um die Wirksamkeit von Antibiotika zu erhalten, warnte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte zuvor am Montag vor Millionen Todesfällen gewarnt, sollten vorhandene Medikamente künftig nicht mehr anschlagen.

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red