Xi und Putin demonstrieren Einigkeit vor Treffen mit Trump

Shenzhen - Vor ihrem gemeinsamen Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. Bei einem Treffen in der südchinesischen Metropole Shenzhen hoben die beiden Staatschefs die positive Entwicklung ihrer Partnerschaft hervor. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin.

Auch Großeltern und Paten können bei Zukunftsdepot einzahlen

Wien - Beim geplanten Zukunftsdepot für unter 18-Jährige können nicht nur Eltern, sondern auch andere Personen wie Großeltern oder Taufpatinnen und Paten einzahlen. Der Einzahlerkreis werde gegenüber dem Begutachtungsentwurf deutlich erweitert, teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Insgesamt fünf Personen, die von den Obsorgeberechtigten bei der Bank namhaft gemacht werden, sollen zur Einzahlung auf das Depot berechtigt werden.

Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich ist im Oktober bei 3,6 Prozent gelegen. Damit verharrte der Preisauftrieb auf dem Niveau des Vormonats September, ihre Schnellschätzung bestätigte die Statistik Austria. Wesentlicher Dämpfer sei die seit Anfang Oktober geltende erweiterte Spritpreisbremse gewesen, gleichzeitig verstärkten aber höhere Preise für Erdgas und Heizöl den Inflationsdruck, gaben die Statistiker am Mittwoch bekannt.

Jugendlicher wegen Mord und Mordversuch in Graz vor Gericht

Graz/St. Peter am Ottersbach - Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen Mord und Mordversuchs vor einem Geschworenensenat gestanden. Er soll im April in St. Peter am Ottersbach ein Ehepaar in dessen Haus mit einem Messer attackiert haben. Der 84-jährige Mann starb, die 79-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Als Motiv gab der Beschuldigte "Mordlust" an. Der Jugendliche war von Anfang an geständig.

Ärzte sollen Anhörungsrecht beim Impfen in Apotheke bekommen

Wien - Die Ärztekammer soll beim Impfen in der Apotheke ein zusätzliches Anhörungsrecht bekommen. In der Regierungsvorlage, die am Mittwoch dem Parlament zugewiesen wurde, ist anders als im Begutachtungsentwurf festgehalten, dass der Gesundheitsminister bzw. die Gesundheitsministerin vor Erlassung einer Verordnung zur Durchführung von Impfungen in der Apotheke und die dafür nötigen Qualifikationen der Apotheker zunächst auch die Ärztekammer anhören muss.

Golfstaaten wehrten wieder iranische Angriffe ab

Washington/Teheran - Nach jüngsten US-Luftangriffen gegen den Iran hat sich der Konflikt am Golf erneut militärisch zugespitzt: Mehrere Golfstaaten wie Kuwait, Bahrain und Saudi-Arabien fingen eigenen Angaben vom Mittwoch zufolge Raketen und Drohnen aus dem Iran sowie von den jemenitischen Houthi-Rebellen ab. Zuvor hatten US-Kampfjets eine Raketenbasis der iranischen Revolutionsgarde auf der Insel Qeshm beschossen - laut Insidern eine Reaktion auf vorausgegangene Angriffe auf das US-Militär.

Einigung bei Eisenbahner-Kollektivvertrag möglich

Wien - Die Verhandlungen für den Eisenbahner-KV, der für 55.000 Beschäftigte in 98 Firmen gilt, gehen am Mittwochvormittag in die fünfte Runde. Nach der vierten Runde war in einer gemeinsamen Aussendung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter von einer "guten Grundlage für die nächsten Schritte" die Rede. Vor Beginn der neuen Runde gab sich die zuständige Gewerkschaft vida auf Anfrage der APA "vorsichtig optimistisch" für eine Einigung in dieser Runde.

Großbrand durch Silvesterrakete: Zwei Monate bedingte Haft

Traun - Ein 23-Jähriger ist am Mittwoch im Bezirksgericht Traun (Bezirk Linz-Land) wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst zu zwei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er soll in der Silvesternacht 2025/2026 eine Rakete abgeschossen haben, die einen Balkon eines Mehrparteienwohnhauses in Traun traf und einen Großbrand auslöste. 13 Wohnungen waren vorübergehend unbewohnbar. Der Angeklagte bekannte sich schuldig, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

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red