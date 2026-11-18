Zwölfeinhalb Jahre Haft für Jugendlichen wegen Mord

Graz/St. Peter am Ottersbach - Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen Mord und Mordversuch zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im April in St. Peter am Ottersbach ein Ehepaar in dessen Haus mit einem Messer attackiert haben, der 84-jährige Mann starb, die 79-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Als Motiv gab der Beschuldigte "Mordlust" an. Der Jugendliche wird in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Xi und Putin demonstrieren Einigkeit vor Treffen mit Trump

Shenzhen - Vor ihrem gemeinsamen Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. Bei einem Treffen in der südchinesischen Metropole Shenzhen hoben die beiden Staatschefs die positive Entwicklung ihrer Partnerschaft hervor. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin. Xi begrüßte Trump nach der Landung persönlich am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole.

Auch Großeltern und Paten können bei Zukunftsdepot einzahlen

Wien - Beim geplanten Zukunftsdepot für unter 18-Jährige können nicht nur Eltern, sondern auch andere Personen wie Großeltern oder Taufpatinnen und Paten einzahlen. Der Einzahlerkreis werde gegenüber dem Begutachtungsentwurf deutlich erweitert, teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Insgesamt fünf Personen, die von den Obsorgeberechtigten bei der Bank namhaft gemacht werden, sollen zur Einzahlung auf das Depot berechtigt werden.

Doch keine Subventionskürzung für Wiener Arena für 2027

Wien - Die angekündigten Subventionskürzungen für die Wiener Arena kommen nun doch nicht. Die entsprechende Summe von 259.000 Euro, die gestrichen hätte werden sollen, wird nun von der Stadt und dem Bezirk Landstraße gemeinsam getragen, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) und Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ) am Mittwoch. Rathaus und Bezirk teilen sich die Summe zur Hälfte.

Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich ist im Oktober bei 3,6 Prozent gelegen. Damit verharrte der Preisauftrieb auf dem Niveau des Vormonats September, ihre Schnellschätzung bestätigte die Statistik Austria. Wesentlicher Dämpfer sei die seit Anfang Oktober geltende erweiterte Spritpreisbremse gewesen, gleichzeitig verstärkten aber höhere Preise für Erdgas und Heizöl den Inflationsdruck, gaben die Statistiker am Mittwoch bekannt.

AUVA in finanzieller Schieflage hofft auf mehr Geld

Wien - Die Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) steht vor einer finanziellen Schieflage. Bis zum Jahr 2030 drohen die Verluste zu explodieren, Finanzvermögen müsse zur Abdeckung verkauft werden, berichtete das Nachrichtenmagazin "Profil" am Mittwoch unter Berufung auf die Gebarungsvorschau der fast ausschließlich aus Dienstgeberbeiträgen finanzierten Versicherung. Die AUVA reagierte in einer Aussendung mit der Forderung nach nachhaltiger Finanzierung.

Neue Zustellförderung für Printmedien beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch die neue Zustellförderung für gedruckte Zeitungen beschlossen. Neben den Regierungsparteien stimmten im Plenum auch die Grünen für das Medienpaket, das außerdem mehr Geld zur Unterstützung der Medienhäuser bei der digitalen Transformation und die Förderung einer unabhängigen Kontaktstelle zur Verbesserung des Schutzes von Journalistinnen und Journalisten vorsieht. Die FPÖ lehnte das Paket als "unfassbare Klientelpolitik" ab.

Ärzte sollen Anhörungsrecht beim Impfen in Apotheke bekommen

Wien - Die Ärztekammer soll beim Impfen in der Apotheke ein zusätzliches Anhörungsrecht bekommen. In der Regierungsvorlage, die am Mittwoch dem Parlament zugewiesen wurde, ist anders als im Begutachtungsentwurf festgehalten, dass der Gesundheitsminister bzw. die Gesundheitsministerin vor Erlassung einer Verordnung zur Durchführung von Impfungen in der Apotheke und die dafür nötigen Qualifikationen der Apotheker zunächst auch die Ärztekammer anhören muss.

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red